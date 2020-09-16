Российские БТР и БМП дооснастят усиленной защитой

Усиленную защиту будут устанавливать на боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР) в России уже с текущего года, 16 сентября сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе и Министерстве обороны РФ.