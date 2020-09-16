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REGNUM
REGNUM

Силуанов: новый кредит в $1,5 млрд Белоруссия получит двумя траншами

Москва, 16 сентября 2020, 22:43 — REGNUM Новый кредит в размере $1,5 млрд будет предоставлен Белоруссии двумя траншами в 2020 и 2021 годах, сообщил 16 сентября министр финансов России Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Силуанов раскрыл детали процесса кредитования Белоруссии на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на общую сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще $500 млн рублей из $1,5 млрд, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 13:02
Подробнее о событии
Вести.Ru

Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах

Вести.Ru02:44
ТАСС

Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа

ТАССвчера в 15:07
РБК

Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

РБКвчера в 12:29
Российская газета

Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси

Российская газетавчера в 12:54
РИА Новости

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

РИА Новостивчера в 12:52
Коммерсантъ

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Коммерсантъвчера в 13:26
Lenta.ru

Россия даст кредит Белоруссии в два этапа

Lenta.ruвчера в 12:26
КП - Беларусь

Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-м

КП - Беларусьвчера в 14:17

Российский депутат дал взятку следователю за закрытие дела и сдал его

В Москве задержали старшего следователя Перовского межрайонного следственного отдела, его помощника и водителя по подозрению в получении взятки от депутата Сергея Никонова, находящегося под следствием.
Российский депутат дал взятку следователю за закрытие дела и сдал его
Lenta.ru06:04
29

В России предложили ответить США ядерным «паровозиком»

Одним из эффективных ответов на инициативу США, предполагающую замену американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-30G Minuteman III на более современные средства доставки ядерных боеголовок, стало бы создание Россией боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин», предлагает «Военно-промышленный курьер» в статье «Паровозик для Чикаго».
В России предложили ответить США ядерным «паровозиком»
Lenta.ru04:15
24

Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
1,5K

Ротенберг: молодежный ЧМ по хоккею в 2021 году состоится

Для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года запланирован "пузырь" в канадском Эдмонтоне, заявил заместитель председателя совета директоров, первый вице-президент ФХР, вице-президент петербургского СКА Роман Ротенберг.
РИА Новости08:16

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
1,8K

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,5K

«Роскомсвобода» требует запретить систему распознавания

Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова 16 сентября подала в Тверской районный суд Москвы административный иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а в будущем принять акт, который будет регламентировать работу подобных систем.
Коммерсантъ18:54
2

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
2,5K

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет только 1% работающих россиян

Доля работающих граждан РФ, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ в размере 15%, не превысит 1%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАССвчера в 13:46
5

Российские БТР и БМП дооснастят усиленной защитой

Усиленную защиту будут устанавливать на боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР) в России уже с текущего года, 16 сентября сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе и Министерстве обороны РФ.
ИА Красная Веснавчера в 15:24