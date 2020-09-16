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REGNUM
REGNUM

Силуанов: новый кредит в $1,5 млрд Белоруссия получит двумя траншами

Москва, 16 сентября 2020, 22:43 — REGNUM Новый кредит в размере $1,5 млрд будет предоставлен Белоруссии двумя траншами в 2020 и 2021 годах, сообщил 16 сентября министр финансов России Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Силуанов раскрыл детали процесса кредитования Белоруссии на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на общую сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще $500 млн рублей из $1,5 млрд, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 13:02
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Вести.Ru

Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах

Вести.Ru02:44
РБК

Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

РБКвчера в 12:29
Коммерсантъ

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Коммерсантъвчера в 13:26
Российская газета

Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси

Российская газетавчера в 12:54
РИА Новости

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

РИА Новостивчера в 12:52
ТАСС

Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа

ТАССвчера в 15:07
Lenta.ru

Россия даст кредит Белоруссии в два этапа

Lenta.ruвчера в 12:26
КП - Беларусь

Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-м

КП - Беларусьвчера в 14:17

Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании парламента заявил: принимая решение о назначении премьер-министра, он руководствовался тем, что Андрей Назаров на должности вице-премьера уже показал свою эффективную работу в сложный период кризисов и пандемии, а также успел многого добиться в своей жизни.
Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров
Российская газета03:08
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В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости03:13
1,2K

Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости03:29
1,8K

Sony объявила цену PlayStation 5

Ранее цены и дату релиза своих новых консолей объявила и компания Microsoft, чье игровое подразделение Xbox является главным конкурентом консолей Sony.
Газета.Ru02:22
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Медиков накажут за лечение холодной водой пациента с ожогами 70% тела

Комитет здравоохранения Курской области выявил нарушения при лечении пациента, госпитализированного в Суджанскую районную больницу с ожогами 70% поверхности тела, сообщила пресс-служба администрации области.
Интерфакс03:14

Роскосмос планирует построить обитаемую базу на спутнике Юпитера

Спутник планеты Юпитер Каллисто госкорпорация "Роскосмос" рассматривает в качестве наиболее перспективного места для строительства третьей обитаемой базы человечества в космосе - после Луны и Марса.
РЕН ТВ20:28
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Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
РИА Новости03:07
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