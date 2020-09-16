Силуанов: новый кредит в $1,5 млрд Белоруссия получит двумя траншами
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Москва, 16 сентября 2020, 22:43 — REGNUM Новый кредит в размере $1,5 млрд будет предоставлен Белоруссии двумя траншами в 2020 и 2021 годах, сообщил 16 сентября министр финансов России Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
Силуанов раскрыл детали процесса кредитования Белоруссии на $1,5 млрд
Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на общую сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще $500 млн рублей из $1,5 млрд, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 13:02
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