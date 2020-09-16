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REGNUM
REGNUM

Силуанов: новый кредит в $1,5 млрд Белоруссия получит двумя траншами

Москва, 16 сентября 2020, 22:43 — REGNUM Новый кредит в размере $1,5 млрд будет предоставлен Белоруссии двумя траншами в 2020 и 2021 годах, сообщил 16 сентября министр финансов России Антон Силуанов.В источнике
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ТАСС

Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа

ТАССвчера в 15:07
РБК

Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

РБКвчера в 12:29
Российская газета

Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси

Российская газетавчера в 12:54
РИА Новости

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

РИА Новостивчера в 12:52
Газета.Ru

Россия предоставит кредит Белоруссии в два этапа

Газета.Ruвчера в 12:43
Коммерсантъ

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Коммерсантъвчера в 13:26
Lenta.ru

Россия даст кредит Белоруссии в два этапа

Lenta.ruвчера в 12:26
КП - Беларусь

Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-ом

КП - Беларусьвчера в 14:17

Девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще девять человек с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:18
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Решение Минобороны по МРК проекта «Каракурт» поставило «Восточную верфь» в сложное положение

Дополнительно негатива добавляет то, что отказ от контракта на упомянутые МРК от министерства обороны скажется и на процессах модернизации предприятия.
Военное обозрениевчера в 07:25

Брайан Орсер прокомментировал уход Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер сообщил в интервью RT, что несколько дней назад Евгения Медведева, находящаяся в Москве, в очередной раз связалась с ним и обсудила возможность возвращения к Этери Тутберидзе.
Московский Комсомолецвчера в 15:45

Турция начала третью фазу испытаний китайской вакцины Sinovac

В Турции приступили к третьей фазе испытаний китайской вакцины против коронавируса Результаты исследования будут отправлены во Всемирную организацию здравоохранения Автор: Служба новостей Фото: Sinovac Дата: 16.09.2020 (CHELINDUSTRY) В Турции начались финальные испытания экспериментальной вакцины против коронавируса, сообщил.
Chelindustry.ruвчера в 14:15
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральныйвчера в 01:06
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В ЕП призвали ввести санкции против RT из-за поддержки Лукашенко

Депутаты Европейского парламента от партии «Зелёные — Европейский свободный альянс» выступили с инициативой о введении санкций против сотрудников RT за поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.
RT на русскомвчера в 15:54
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Польша хочет арестовать диспетчеров, работавших при крушении Ту-154

Польша инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году, сообщила журналистам пресс-секретарь генеральной прокуратуры Эва Бялик.
РИА Новостивчера в 16:43

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
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Комиссия Госдумы обнаружила попытки вмешаться в региональные выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила попытки повлиять на региональные выборы, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
Газета.Ruвчера в 15:39
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