Силуанов: новый кредит в $1,5 млрд Белоруссия получит двумя траншами
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Москва, 16 сентября 2020, 22:43 — REGNUM Новый кредит в размере $1,5 млрд будет предоставлен Белоруссии двумя траншами в 2020 и 2021 годах, сообщил 16 сентября министр финансов России Антон Силуанов.В источнике
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Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-ом
КП - Беларусьвчера в 14:17