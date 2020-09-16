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REGNUM
REGNUM

Силуанов: новый кредит в $1,5 млрд Белоруссия получит двумя траншами

Москва, 16 сентября 2020, 22:43 — REGNUM Новый кредит в размере $1,5 млрд будет предоставлен Белоруссии двумя траншами в 2020 и 2021 годах, сообщил 16 сентября министр финансов России Антон Силуанов.В источнике
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ТАСС

Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа

ТАССвчера в 15:07
РБК

Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

РБКвчера в 12:29
Российская газета

Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси

Российская газетавчера в 12:54
РИА Новости

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

РИА Новостивчера в 12:52
Газета.Ru

Россия предоставит кредит Белоруссии в два этапа

Газета.Ruвчера в 12:43
Коммерсантъ

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Коммерсантъвчера в 13:26
Lenta.ru

Россия даст кредит Белоруссии в два этапа

Lenta.ruвчера в 12:26
КП - Беларусь

Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-ом

КП - Беларусьвчера в 14:17

Sony and Square Enix официально представили игру Final Fantasy XVI

Токио, 16 сентября 2020, 23:44 — REGNUM Компании Sony and Square Enix представили будущую игру Final Fantasy XVI и сообщили, что она станет эксклюзивом PlayStation 5. Презентация была показана XVI сентября в рамках онлайн-трансляции Showcase.
REGNUMвчера в 16:44
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СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфаксвчера в 14:35
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«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ruвчера в 05:07
67

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБКвчера в 16:59
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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NVIDIA объявила о покупке британской Arm за 40 млрд долларов

Компания Nvidia из Санта-Клары согласилась заплатить 40 миллиардов долларов за покупку Arm, английского подразделения технологического титана Softbank, что стало одной из крупнейших сделок в полупроводниковой промышленности.
Astera14 сентября в 01:52
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Парижский суд приговорил к 3 годам тюрьмы экс-главу ВФЛА Балахничева

Бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева в Париже признали виновным по делу об утаивании положительных результатов тестов на допинг российских спортсменов.
Телеканал 360°вчера в 11:47