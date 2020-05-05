Коронавирус
РБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению
Московский Комсомолец10:48
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 12:26, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал снимать ограничения в три этапа
На втором этапе, добавила глава ведомства, могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи.
Интерфакс 09:26
Здоровье
Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш
Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Энергетика
Техас отказался ограничивать добычу нефти
Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти.
Коммерсантъ 00:56
Общество
Собянин: кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кафе и рестораны Москвы будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 11:43
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Политика
Путин наградил мэра норвежского Киркенеса орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин в среду наградил орденом Дружбы мэра норвежского города Киркенес и коммуны Сёр-Варангер Руне Рафаэльсена.
RT на русском 10:52
Экономика
Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 10:07
Игры
В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption
6 мая игроки и СМИ нашли геймплейный трейлер Prince of Persia Redemption — отмененной игры про персидского принца.
CyberSport.ru 11:34
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва 08:31
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Хоккей
Голкиперы НХЛ рассказали, в чём особенность броска Овечкина
Голкиперы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мэтт Мюррей из «Питтсбурга» и Брэйден Холтби из «Вашингтона» объяснили, чем выделяется бросок лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина.
RT на русском вчера в 03:57
Общество
Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Футбол
Решение по доигровке сезона РПЛ будет принято 12 мая
Названа дата, когда будет принято решение по тому, будет ли возобновлен прерванный из-за коронавируса сезон чемпионата России по футболу.
Metaratings вчера в 15:31
Гаджеты
Раскрыты характеристики нового процессора Snapdragon 875
Инсайдеры раскрыли характеристики нового процессора Qualcomm Snapdragon 875, предназначенного для мобильных устройств.
UfacityNews.ru вчера в 16:23
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
ТАСС 11:36
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Общество
Текслер узаконил масочный режим в Челябинской области
Алексей Текслер заверил, что для реализации обязательного масочного режима аптеки региона будут обеспечены достаточным количеством масок.
Урал-пресс-информ 03:25
Армия и оружие
«Российские „Гуантанамо“»: белорусы требуют выгнать российских военных с территории страны
Белоруссия продолжает антироссийскую пропаганду, требуя выгнать с территории страны всех находящихся здесь российских военных и закрыть доступ России к двум военным объектам – РЛС «Волга» и 43-й узел связи Военно-морского флота РФ, называя из «российскими Гуантанамо», по аналогии с американскими военными базами-тюрьмами на Кубе.
Avia.pro 03:10
Футбол
Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после тюрьмы
После освобождения ФК «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым, после чего хавбек подписал соглашение на два года с «Ростовом».
RuNews24.ru вчера в 19:35
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала переход Трусовой к Плющенко
Ранее Sport24 сообщил, что Трусова покинула группу Тутберидзе и присоединится к команде Евгения Плющенко.
РИА Новости 12:14
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
Генпрокуратура проверит действия властей регионов по поддержке бизнеса
Генеральная прокуратура РФ проверит информацию о ненадлежащей поддержке бизнеса властями ряда регионов.
News.ru 08:33
Общество
Меркель заявила о преодолении Германией первой фазы пандемии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что первая фаза пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии была преодолена.
Газета.Ru 11:32
Армия и оружие
Анонсированы поставки в войска обновленных Т-72БЗМ
Представители российского военного ведомства заявили о том, что в этом году отечественные Сухопутные войска примут на вооружение 120 единиц танков Т-72БЗМ.
ГЛАС.RU 09:39
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37