ТАСССилуанов: объем мировой антикризисной поддержки приводит к росту инфляционного давленияХорошо ли подобран заголовок?ДаНетПо данным Минфина, впервые за много лет руководители финансовых ведомств приняли совместное заявление с обзором текущего состояния мировой экономики, а также принимаемых мер в ответ на кризис, который был вызван пандемией COVID-19.ИзвестияМинистр также отметил, что в первом полугодии рост экономики РФ достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его.РИА Новости"Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики", – подчеркнул он.РИА НовостиПрезидент Владимир Путин в августе заявил, что Россия восстановила «практически полностью» докризисный уровень экономики.КоммерсантъЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомИА Красная ВеснаLife.ruПрофильТелеканал 360°ТК ЗвездаREGNUMПодробнее о событииСилуанов назвал чрезмерным масштаб мировой антикризисной поддержкиКоммерсантъвчера в 16:57Силуанов заявил, что рост экономики в России достиг допандемийного уровняRT на русскомвчера в 15:56Силуанов связал ускорение инфляции в мире с масштабной антикризисной поддержкойПРАЙМвчера в 14:50Силуанов назвал чрезмерным масштаб мировой антикризисной поддержкиИзвестиявчера в 15:21Минфин: Рост экономики в России достиг допандемийного уровняРоссийская газетавчера в 15:14Глава Минфина Силуанов: масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмернымLenta.ruвчера в 15:31Финансовый трек БРИКС видит признаки восстановления мировой экономикиТАССвчера в 15:18Показать ещёОценить66Поделиться