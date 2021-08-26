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Силуанов: объем мировой антикризисной поддержки приводит к росту инфляционного давления

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По данным Минфина, впервые за много лет руководители финансовых ведомств приняли совместное заявление с обзором текущего состояния мировой экономики, а также принимаемых мер в ответ на кризис, который был вызван пандемией COVID-19.
Известия
Министр также отметил, что в первом полугодии рост экономики РФ достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его.
РИА Новости
"Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики", – подчеркнул он.
РИА Новости
Президент Владимир Путин в августе заявил, что Россия восстановила «практически полностью» докризисный уровень экономики.
Коммерсантъ

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