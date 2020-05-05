Коронавирус
ФедералПрессСилуанов обнародовал приемлемую для России цену нефти
В Минфине РФ поделились ожиданиями о стоимости нефти в этом году. В министерстве прогнозируют цену в 30 долларов за баррель. Для поддержания российской экономики она может быть в три раза меньше.
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Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.
— Антон Силуанов, российский экономистСвободная Пресса вчера в 19:04
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
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Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по коронавирусу
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В России вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
В сегодняшнего дня в России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах и на прилегающих к ним территориям.
Европейско-Азиатские новости 04 мая в 22:49
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Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
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Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
Энергетика
Техас отказался ограничивать добычу нефти
Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти.
Коммерсантъ 00:56
Гаджеты
AMD вспомнила о владельцах Radeon RX 5600 XT. Компания призывает обновить BIOS, чтобы получить прибавку к производительности
AMD у себя на сайте опубликовала призыв убедиться в том, что «ваша Radeon RX 5600 XT имеет свежее обновление от производителя».
iXBT.com вчера в 03:46
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Деловое.ТВ вчера в 12:23
Гаджеты
Huawei представила бюджетный аналог AirPods Pro
iReactor 05:11
Игры
EA планирует адаптировать свои игры для Xbox Series X и PS5
Electronic Arts планирует адаптировать свои видеоигры для консолей нового поколения — Xbox Series X и PlayStation 5. Об этом в ходе квартального отчёта сообщил финансовый директор компании Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen).
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Общество
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В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
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В Нижегородской области выявили ещё 272 случая заражения коронавирусом
Нижний Новгород, 6 мая 2020, 11:45 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 6 мая выявили 272 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
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Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса
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Новгородские ведомости 03:37
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СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации
Минтранс предлагает расширить меры поддержки транспорта на фоне пандемии коронавируса, в том числе ввести послабления для автотранспорта.
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Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12
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В Донецке взорвался автомобиль у здания РОВД
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Мужчина с коронавирусом сбежал из госпиталя в Подмосковье
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Газета.Ru 04:53
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Покупка автомобиля после отмены режима самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
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Парламент Польши запретил дистанционные президентские выборы
Парламент Польши запретил дистанционные президентские выборы Парламентарии заявили, что с организационной точки зрения их проведение невозможно.
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