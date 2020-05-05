Коронавирус
ФедералПрессСилуанов обнародовал приемлемую для России цену нефти
В Минфине РФ поделились ожиданиями о стоимости нефти в этом году. В министерстве прогнозируют цену в 30 долларов за баррель. Для поддержания российской экономики она может быть в три раза меньше.
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Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.
— Антон Силуанов, российский экономистСвободная Пресса вчера в 19:04
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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РБК сообщил о самоубийстве основателя «Аллтека» Босова
Дмитрий Босов, основатель группы "Аллтек", контролирующей производителя угля "Сибантрацит" и ряд других активов, покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на двух знакомых бизнесмена.
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Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом
Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
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Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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РИА Новости 11:42
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Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
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Петербургский дневник 11:44
Общество
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Число зарегистрированных безработных граждан в РФ достигло 1 млн 243 тыс. человек, причем 735 тыс. из них зарегистрировались в марте - апреле 2020 года.
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Как сообщает портал "Новые автомобили", модель получила название Toyota Frontlander.
Новые автомобили вчера в 00:44
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер
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Названы наиболее пораженные коронавирусом районы Воронежской области
Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы на территории 30 муниципалитетов Воронежской области.
Горком 09:57
Общество
Собянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»
В Москве кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».
РБК 12:04
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В Роспотребнадзоре разъяснили, что в качестве средства защиты органов дыхания, помимо медицинских масок респираторов, могут использоваться тканевые маски и повязки, изготовленные самостоятельно.
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Меркель объявила о завершении первой фазы пандемии в Германии
По словам политика, за время действия достаточно строгих ограничений общественной жизни немцы вели себя ответственно, благодаря чему теперь уже можно утверждать, что "первая фаза пандемии осталась позади".
Российская газета 13:06
Общество
Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области
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Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
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Президент России Владимир Путин поручил подготовить механизмы усиления санкций за нарушение требований пожарной безопасности.
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Руководитель российского министерства просвещения Сергей Кравцов обратил внимание на то, что решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России могут принять после 12 мая.
Журналистская правда 06:52
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Во время проверки у солиста и родственников не обнаружили COVID-19. Киркоров не сообщил, почему тестирование прошла вся семья.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
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В новом трейлере Desperados III показали силача Гектора Мендозу
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Общество
В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая
Воронеж, 6 мая 2020, 18:07 — REGNUM Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая, соответствующие изменения в указ губернатора Воронежской области внесены 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства.
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Экономика
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
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