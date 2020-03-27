Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСилуанов объяснил действие налога на проценты по вкладам

Налог с процентов по банковским вкладам более миллиона рублей начнут взимать в России с доходов за 2021 год. Уведомления о его уплате население получит только в 2022-м. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам

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ТАССвчера в 11:19

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Интерфаксвчера в 11:15

Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам

Известиявчера в 10:40
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Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
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В первом российском регионе остановили работу всего транспорта

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Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
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