Экономика
Вечерняя МоскваСилуанов объяснил действие налога на проценты по вкладам
Налог с процентов по банковским вкладам более миллиона рублей начнут взимать в России с доходов за 2021 год. Уведомления о его уплате население получит только в 2022-м. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить2,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество
Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом
Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Кино
Вышел трейлер комедии «Безупречный» с Хью Джекманом
Компания HBO опубликовала трейлер комедийного фильма «Безупречный» режиссёра Кори Финли.
Общество
Песков назвал цель нерабочей недели
Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
Общество
В первом российском регионе остановили работу всего транспорта
В Карелии на неделю остановят работу всего общественного транспорта. Меры приняты, чтобы не допустить распространение коронавируса.
Культура
Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов
Здоровье
Минздрав ожидает снижения активности коронавируса через месяц
Активность распространения коронавируса COVID-19 в России может снизиться в конце апреля–начале мая, сообщил «Интерфаксу» главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Транспорт
Сразу шесть новых станций метро открыли в Москве
Политика
Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен поехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Кремль пообещал рассмотреть письмо экономистов об антикризисных мерах
Группа экономистов, среди которых Константин Сонин и Сергей Гуриев, заявили, что правительство принимает недостаточно мер для поддержки экономики и бизнеса в условиях распространения коронавируса и вызванных этим карантинных мер.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Наука
Названа резко осложняющая коронавирус болезнь
Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Общество
Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Вокалист немецкой индастриал-рок группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом после возвращения из тура по России, сообщает издание Bild.
Общество
Суд отменил решение об освобождении экс-главы ФСИН Реймера по УДО
Калининградский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на условно-досрочное освобождение (УДО) экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Авто
Skoda объявила скидки на автомобили в апреле
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Общество
ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы, в случае подтверждения факта картельного соглашения нарушителям грозит уголовная ответственность, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Происшествия
Задержан виновник взрыва в Магнитогорске
Общество
США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом
Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям заражения коронавирусом, сообщает New York Times.
Армия и оружие
Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море
Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Музыка
Соблазнительные танцы в платье-комбинации: новый клип Селены Гомес набрал почти 2 миллиона просмотров меньше чем за сутки
Общество
Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России
В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Авто
В Ferrari намерены возобновить производство 14 апреля
Руководство компании Ferrari объявило о намерениях возобновить производство спорткаров 14 апреля – при условии, что все партнёры и смежники берутся обеспечить бесперебойные поставки.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.