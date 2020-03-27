Налог с процентов по банковским вкладам более миллиона рублей начнут взимать в России с доходов за 2021 год. Уведомления о его уплате население получит только в 2022-м. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Силуанов объяснил действие налога на проценты по вкладам

Общество Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.

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Общество Песков назвал цель нерабочей недели Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.

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