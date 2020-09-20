Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и поддерживаем российскую экономику, потому что обеспечивается расчеты перед российскими поставщиками. Не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес.
Подробнее о событии
РБК

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

РБК10:26
RT на русском

Силуанов объяснил оправданность кредита Белоруссии

RT на русском10:09
Вести.Ru

России было выгодно дать Белоруссии кредит

Вести.Ru06:59
Lenta.ru

В России усмотрели выгоду в выдаче кредита Белоруссии

Lenta.ru08:35
РИА Новости

Силуанов объяснил необходимость выдачи кредита Белоруссии

РИА Новости08:13
Телеканал 360°

Предоставление кредита Белоруссии выгодно и для России — Минфин

Телеканал 360°08:05
Ридус

Силуанов назвал причину предоставления кредита Белоруссии

Ридус08:58

Рубин — Спартак 0:2 (2-й тайм)

"Спартак" ведет в Казани со счетом 2:0. На 21-й минуте игры восьмого тура Тинькофф РПЛ голкипер "Рубина" Никита Медведев неудачно выбил мяч, который отскочил в ногу Михаилу Меркулову, после чего отправился прямиком в ворота хозяев.
Bobsoccer09:54

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
164

Корпорация Boeing представила видеоролик орбитального самолета X-37B

Представители корпорации Boeing в ходе ежегодного мероприятия Ассоциации Военно-воздушных сил, представили видеоролик, на кадрах которого показал секретный орбитальный самолет X-37B.
Народные новости17 сентября в 04:04
26

Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами

Советский и российский ученый, конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов награжден орденом Андрея Первозванного, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 сентября.
ИА Красная Веснавчера в 07:42
2

«Ливерпуль» обыграет «Челси» во втором туре АПЛ 20 сентября

В матче первого тура лондонский клуб отпраздновал победу над «Брайтоном» со счетом 3:1.«Ливерпуль» у свою очередь по итогам прошлого сезона стал победителем английской Премьер-лиги, оформив чемпионство за семь туров до конца турнира, установив рекорд по этому показателю.
Vprognoze.ru09:02