Финансы
Газета.RuСилуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС. Министр отметил, что на нефтяной вопрос сильно повлияет дальнейшее взаимодействие с ОПЕК.
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Футбол
«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса
"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии
Уже в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Армия и оружие
Турцию обвинили в преувеличении числа потерь в рядах армии Сирии
Источник подчеркивает, что Анкара увеличивает число потерь для компенсации того, что «не удалось реализовать [президенту Турции Тайипу] Эрдогану в Идлибе после побед сирийской армии над террористическими группировками».
Происшествия
СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Происшествия
В Астраханской области потерпел крушение вертолет
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Общество
У госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус заболевание не подтверждено
Всего 204 человека госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ в инфекционную больницу №1 в Москве за месяц, они находились под наблюдением из-за подозрения на заболевание новым коронавирусом, выписано уже 145 человек, ни у кого эта инфекция не подтвердилась.
Здоровье
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»
Как сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
Политика
Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин
Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.
Политика
Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Армия и оружие
США временно закрыли крупнейшую зарубежную военную базу
США временно закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны — Кэмп-Хамфрис в Южной Корее.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Политика
С 1 марта украинцы смогут въезжать в РФ только с загранпаспортом
С 1 марта 2020 года гражданам Украины для пересечения границы с Россией необходимо будет иметь при себе загранпаспорт, следует из постановления правительства Украины № 1056 от 18 декабря 2019 года.
Политика
Кремль сообщил о проработке встречи Путина и Эрдогана
Возможность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 или 6 марта прорабатывается.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Авто
В России представили обновленный Hyundai Solaris
Как сообщает ToDay News Ufa, компания Hyundai наконец-то назвала стоимость нового рейстайлингового автомобиля Hyundai Solaris.
Гаджеты
Производительность Core i7-10700KF оказалась на уровне Ryzen 7 3800X
Производительность Core i7-10700KF оценена в 294,33 млрд операций в секунду (GOPS), что сопоставимо с производительностью также восьмиядерного процессора Ryzen 7 3800X которая составляет 308,90 GOPS.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе
Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Армия и оружие
На Украине оценили шансы России «взять» Одессу
Вице-адмирал признал при этом, что ВМС Украины не имеют шансов достичь паритета с российским флотом на море.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года
В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Армия и оружие
Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы
Учитывая, что на апрель запланировано развертывание российских ЗРК С-400, такое решение турецких властей может быть оправдано.
Общество
В РФ пересмотрят размер штрафов в новом КоАП
После значительной критики со стороны автовладельцев, Минюст намерен еще раз пересмотреть размер штрафов за нарушение ПДД.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
Происшествия
В Челябинске разгромили мемориал на месте убийства подростка
В центре Челябинска неизвестные разгромили стихийный мемориал на месте убийства 17-летнего подростка.