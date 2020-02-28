Финансы

Газета.RuГазета.RuСилуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС. Министр отметил, что на нефтяной вопрос сильно повлияет дальнейшее взаимодействие с ОПЕК.
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Силуанов объяснил ослабление рубля

Газета.Ru10:25

Силуанов: ЦБ РФ нет необходимости прибегать к паузе в покупках валюты на рынке

Финмаркет09:58

Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель

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Силуанов счел возможным «спокойно» финансировать расходы при нефти по $30

РБК12:18

Силуанов заверил в защищенности бюджета России от колебаний цен на нефть

Взгляд.ру10:05

Минфин: Бюджет РФ защищен от рисков коронавируса даже при $30 за баррель

ПРАЙМ10:04

Силуанов объяснил ослабление рубля

News.ru10:22
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Уже в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.
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Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

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У госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус заболевание не подтверждено

Всего 204 человека госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ в инфекционную больницу №1 в Москве за месяц, они находились под наблюдением из-за подозрения на заболевание новым коронавирусом, выписано уже 145 человек, ни у кого эта инфекция не подтвердилась.
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ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»

Как сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
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Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.
Интерфакс 09:41
Политика

Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Армия и оружие

США временно закрыли крупнейшую зарубежную военную базу

США временно закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны — Кэмп-Хамфрис в Южной Корее.
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Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известия вчера в 22:01
Политика

С 1 марта украинцы смогут въезжать в РФ только с загранпаспортом

С 1 марта 2020 года гражданам Украины для пересечения границы с Россией необходимо будет иметь при себе загранпаспорт, следует из постановления правительства Украины № 1056 от 18 декабря 2019 года.
Красная весна 12:16
Политика

Кремль сообщил о проработке встречи Путина и Эрдогана

Возможность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 или 6 марта прорабатывается.
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Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ 11:01
Авто

В России представили обновленный Hyundai Solaris

Как сообщает ToDay News Ufa, компания Hyundai наконец-то назвала стоимость нового рейстайлингового автомобиля Hyundai Solaris.
ToDay News Ufa 01:12
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Производительность Core i7-10700KF оказалась на уровне Ryzen 7 3800X

Производительность Core i7-10700KF оценена в 294,33 млрд операций в секунду (GOPS), что сопоставимо с производительностью также восьмиядерного процессора Ryzen 7 3800X которая составляет 308,90 GOPS.
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Появились кадры со съемок «Последней дуэли» Ридли Скотта

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Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе

Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
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Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

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Армия и оружие

На Украине оценили шансы России «взять» Одессу

Вице-адмирал признал при этом, что ВМС Украины не имеют шансов достичь паритета с российским флотом на море.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года

В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
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Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
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Армия и оружие

Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы

Учитывая, что на апрель запланировано развертывание российских ЗРК С-400, такое решение турецких властей может быть оправдано.
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В РФ пересмотрят размер штрафов в новом КоАП

После значительной критики со стороны автовладельцев, Минюст намерен еще раз пересмотреть размер штрафов за нарушение ПДД.
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

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В Челябинске разгромили мемориал на месте убийства подростка

В центре Челябинска неизвестные разгромили стихийный мемориал на месте убийства 17-летнего подростка.
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