Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС. Министр отметил, что на нефтяной вопрос сильно повлияет дальнейшее взаимодействие с ОПЕК.

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Политика Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии Уже в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.

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