Финансы
Газета.RuСилуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС. Министр отметил, что на нефтяной вопрос сильно повлияет дальнейшее взаимодействие с ОПЕК.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Астраханской области потерпел крушение вертолет
Происшествия
В Одессе обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату в суде
Обвиняемый в убийстве Вячеслав Г. пронес в зал заседаний предмет, внешне схожий с гранатой, и угрожал подорвать себя и прокурора.
Здоровье
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»
Как сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии
Уже в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.
Футбол
Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво
Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что игроки "Баварии" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" употребляли пиво и виски.
Спорт
Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $53
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Армия и оружие
Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы
Учитывая, что на апрель запланировано развертывание российских ЗРК С-400, такое решение турецких властей может быть оправдано.
Технологии
Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group
Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Политика
Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе
Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
Авто
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности
В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Армия и оружие
Пять истребителей НАТО не смогли обнаружить российский Ту-95
В небе над Норвежским морем 5 истребителей НАТО, поднятых по тревоге, не смогли обнаружить один российский стратегический бомбардировщик Ту-95.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Политика
Мишустин назначил нового заместителя главы Минтруда
Депутат Госдумы от Саратовской области, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина назначена на пост заместителя министра труда и соцзащиты России.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Футбол
Крылья Советов — Оренбург 1:1
В других матчах 20-го тура «Ахмат» сыграет с «Ростовом», «Рубин» на выезде встретится с «Тамбовом», «Краснодар» примет «Уфу», а соперником «Арсенала» станет ФК «Сочи».
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса
"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Происшествия
Москвичка убила сына-инвалида за отказ учить математику
Москвичка убила сына, страдавшего ДЦП, за отказ учить математику.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Общество
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
Московский городской суд отменил решение Никулинского районного суда о выплате нападающему "Сельты" Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей от страховой компании за аварию в Краснодаре.
Политика
Глава СНБО прописал украинцам от коронавируса лук и сало с чесноком
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов лучшими средствами от коронавируса назвал лук, чеснок и сало.
Политика
Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин
Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.