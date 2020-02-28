Финансы

Газета.RuГазета.RuСилуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС. Министр отметил, что на нефтяной вопрос сильно повлияет дальнейшее взаимодействие с ОПЕК.
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Силуанов объяснил ослабление рубля

Газета.Ru10:25

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Силуанов объяснил ослабление рубля

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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор экономических наук.
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