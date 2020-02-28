Финансы
Газета.RuСилуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС. Министр отметил, что на нефтяной вопрос сильно повлияет дальнейшее взаимодействие с ОПЕК.
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Общество
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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Находящиеся в идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* 27 февраля попытались провести наступательную операцию по широкому фронту на позиции правительственных войск Сирии.
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ЕЦБ может созвать экстренное совещание из-за коронавируса
Следующее заседание совета управляющих ЕЦБ намечено на 12 марта и на нем не планируется обсуждение вопросов, связанных с коронавирусом, заявил глава ЦБ Литвы Витас Василяускас.
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РПЦ попросила власти Петербурга передать ей ризницу Спаса на Крови
В пятницу некоторые СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти Петербурга передать в ведение РПЦ сам Спас на Крови.
Политика
Путин решит судьбу бога в Конституции
Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту Путину, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ.
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Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани
Во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани произошла массовая драка.
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У госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус заболевание не подтверждено
Всего 204 человека госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ в инфекционную больницу №1 в Москве за месяц, они находились под наблюдением из-за подозрения на заболевание новым коронавирусом, выписано уже 145 человек, ни у кого эта инфекция не подтвердилась.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
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Общество
Автосалон в Женеве отменен из-за коронавируса
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Спорт
Юрченко избран новым президентом ВФЛА
Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Евгений Юрченко. Выборы прошли на конференции в Москве в пятницу.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro представят 5 марта
Realme 6 и 6 Pro представят 5 марта, сообщают сетевые инсайдеры.
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал считает, что Россия не сможет «взять» Одессу
У Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег, считает первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.
Здоровье
Минздрав подсчитает больных СМА в России
В ведомстве подсчитали, что для закупки препаратов тем пациентам, которые уже начали получать лечение, в 2020 году требуется 239 миллионов рублей.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Экономика
Пятеро богатейших россиян потеряли за день $6 млрд из-за коронавируса
Эксперты Forbes подсчитали, что пятеро богатейших людей России лишись за день $6 млрд на фоне ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Армия и оружие
Лондон «отметился» по поводу ситуации в Идлибе
С осуждением действий сирийских правительственных войск в провинции Идлиб выступил 28 февраля Форин-офис (британский МИД).
Армия и оружие
ВВС Индии готово нанести удар по террористам в Пакистане
Напомним, в 26 февраля 2019 году ВВС Индии нанесли удар по пакистанскому городу Балакот.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик СССР
Россия взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик СССР в обмен на право получения активов этих республик.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Политика
ЦИК упразднил независимый экспертный совет и экспертную группу
Постановление упразднить научно-экспертный совет при комиссии и распустить экспертную группу при председателе ЦИК принял Центризбирком России на рабочем заседании 28 февраля.
Общество
Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров Мечты»
Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с президентом России Владимиром Путиным прибыли сегодня в Нагатинскую пойму, где дали старт работе нового парка развлечений «Остров мечты».