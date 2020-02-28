Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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Силуанов объяснил ослабление рубля

РБК15:29

Силуанов: ЦБ РФ нет необходимости прибегать к паузе в покупках валюты на рынке

Финмаркет09:58

Силуанов объяснил ослабление рубля

РИА Новости13:28

Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель

Коммерсантъ11:02

Силуанов объяснил ослабление рубля

Газета.Ru10:25

Силуанов заверил в защищенности бюджета России от колебаний цен на нефть

Взгляд.ру10:05

Силуанов объяснил падение рубля

RT на русском13:50
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:28, Ашберн
Армия и оружие

Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе

Постпредства Эстонии, Бельгии, Германии и Франции в Совбезе ООН осудили удары по турецким военным в сирийском Идлибе.
РИА Новости 16:40
Гаджеты

Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Газета DAILY вчера в 06:11
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

РИА Новости 14:06
Происшествия

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Известия 14:42
Общество

Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой

Вести.Ru вчера в 13:43
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии

Пятый канал вчера в 19:14
Общество

В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Российская газета 11:42
Политика

Песков: Путин и Эрдоган встретятся в Москве

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение 5 марта саммита по Идлибу с участием Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.
Грани.ру 12:53
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу

Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Газета.Ru 13:26
Политика

Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Взгляд.ру 12:15
Авто

Audi объявила стоимость спортивного кроссовера SQ7 для России

Компания Audi открыла прием заказов на новый спортивный крососвер SQ7. Стоимость модели на российском рынке начинается от 6 785 000 рублей.
Motor 07:02
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Футбол

«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса

"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 09:36
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News 06:23
Общество

Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу

Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Ведомости 09:52
Армия и оружие

Госдеп: Турция не запрашивала у НАТО помощь после инцидента в Идлибе

Анкара не обращалась в НАТО за помощью из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 15:34
Происшествия

На лайнере Diamond Princess из-за коронавируса умер британец

Московский Комсомолец 09:26
Космос

Студенты из Флориды пообщаются с астронавтами НАСА на МКС

Космонавты, живущие на МКС, осуществляют круглосуточную связь с Центром управления полетами НАСА в Хьюстоне через спутники слежения и ретрансляции космической сети (TDRS).
V-kosmose.com 26 февраля в 00:03
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Спорт

Трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян дисквалифицирован на 8 лет

Газета.Ru 14:24
Происшествия

Полиция сообщила о поджоге Лионского вокзала в Париже

Газета.Ru 14:37
Общество

В Чечне отметили 20-летие подвига псковских десантников

REGNUM 12:26
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости вчера в 02:19
Теннис

Джокович обыграл Монфиса и вышел в финал турнира в Дубае

В финале турнира сербский теннисист сыграет со Стефаносом Циципасом.
LiveSport.ru 12:56
Армия и оружие

Турция заявила о ликвидации почти 60 сирийских военных

Турецкие военные уничтожили 56 бойцов сирийской правительственной армии на северо-западе САР, о чем сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министерства национальной обороны Турции.
Московский Комсомолец 16:33
Гаджеты

«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года

Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
CNews 01:13
Кино

Начались съемки «Мира Юрского периода 3»

Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
iReactor 26 февраля в 07:29
Общество

Сборочно-командное судно проекта «Морской старт» направилось в Россию

РИА Новости 14:15
Происшествия

Один человек погиб в результате крушения вертолета под Астраханью

Один человек, по предварительным данным, погиб в результате крушения вертолета под Астраханью, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава Астраханской области.
Интерфакс 12:37
Авто

С конвейера сошел последний седан Chevrolet Impala

Руководители американского автомобильного концерна General Motors официально объявили об остановке производственного конвейера на котором происходила сборка моделей Chevrolet Impala.
Car.ru вчера в 23:28
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