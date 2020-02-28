Экономика
РИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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Армия и оружие
Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
Постпредства Эстонии, Бельгии, Германии и Франции в Совбезе ООН осудили удары по турецким военным в сирийском Идлибе.
Гаджеты
Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Общество
Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии
Общество
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Политика
Песков: Путин и Эрдоган встретятся в Москве
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение 5 марта саммита по Идлибу с участием Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Политика
Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту
С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Авто
Audi объявила стоимость спортивного кроссовера SQ7 для России
Компания Audi открыла прием заказов на новый спортивный крососвер SQ7. Стоимость модели на российском рынке начинается от 6 785 000 рублей.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса
"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Армия и оружие
Госдеп: Турция не запрашивала у НАТО помощь после инцидента в Идлибе
Анкара не обращалась в НАТО за помощью из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
На лайнере Diamond Princess из-за коронавируса умер британец
Космос
Студенты из Флориды пообщаются с астронавтами НАСА на МКС
Космонавты, живущие на МКС, осуществляют круглосуточную связь с Центром управления полетами НАСА в Хьюстоне через спутники слежения и ретрансляции космической сети (TDRS).
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Теннис
Джокович обыграл Монфиса и вышел в финал турнира в Дубае
В финале турнира сербский теннисист сыграет со Стефаносом Циципасом.
Армия и оружие
Турция заявила о ликвидации почти 60 сирийских военных
Турецкие военные уничтожили 56 бойцов сирийской правительственной армии на северо-западе САР, о чем сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министерства национальной обороны Турции.
Гаджеты
«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года
Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
Кино
Начались съемки «Мира Юрского периода 3»
Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
Происшествия
Один человек погиб в результате крушения вертолета под Астраханью
Один человек, по предварительным данным, погиб в результате крушения вертолета под Астраханью, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава Астраханской области.
Авто
С конвейера сошел последний седан Chevrolet Impala
Руководители американского автомобильного концерна General Motors официально объявили об остановке производственного конвейера на котором происходила сборка моделей Chevrolet Impala.