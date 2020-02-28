Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.

Общество В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.

Политика Песков: Путин и Эрдоган встретятся в Москве Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение 5 марта саммита по Идлибу с участием Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Армия и оружие Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.

Авто Audi объявила стоимость спортивного кроссовера SQ7 для России Компания Audi открыла прием заказов на новый спортивный крососвер SQ7. Стоимость модели на российском рынке начинается от 6 785 000 рублей.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Общество Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Космос Студенты из Флориды пообщаются с астронавтами НАСА на МКС Космонавты, живущие на МКС, осуществляют круглосуточную связь с Центром управления полетами НАСА в Хьюстоне через спутники слежения и ретрансляции космической сети (TDRS).

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Армия и оружие Турция заявила о ликвидации почти 60 сирийских военных Турецкие военные уничтожили 56 бойцов сирийской правительственной армии на северо-западе САР, о чем сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министерства национальной обороны Турции.