Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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