Экономика
Моя Москва.онлайнСилуанов объяснил ослабление рубля
Несмотря на сдерживающее рубль бюджетное правило, сильные колебания цен на нефть влияют на ослабление валюты, заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
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Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель
Коммерсантъ28 февраля в 11:02
Силуанов: ЦБ РФ нет необходимости прибегать к паузе в покупках валюты на рынке
Финмаркет28 февраля в 09:58
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