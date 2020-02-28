Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСилуанов объяснил ослабление рубля

Несмотря на сдерживающее рубль бюджетное правило, сильные колебания цен на нефть влияют на ослабление валюты, заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

Какой должна быть защита бюджета России при ослаблении рубля?

REGNUM21:55

Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель

Коммерсантъ28 февраля в 11:02

Силуанов объяснил ослабление рубля

РБК28 февраля в 15:29

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

РИА Новости28 февраля в 13:28

В Рунете обсудили падение рубля и предложили пути его укрепления

Красная веснавчера в 18:14

Силуанов объяснил ослабление рубля

Газета.Ru28 февраля в 10:25

Силуанов: ЦБ РФ нет необходимости прибегать к паузе в покупках валюты на рынке

Финмаркет28 февраля в 09:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:44, Ашберн
Политика

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Бывший мэр Саут-Бенда и кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич вышел из предвыборной гонки, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Коммерсантъ 18:37
Политика

Более 100 тысяч беженцев уже пересекли границу Турции с ЕС

МонаВиста 13:52
Общество

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Кузьминов отметил, что президент пошел на очень важный шаг и распространил систему господдержки на семьи, в которых рождается первый ребенок.
Известия 17:11
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru 22:22
Общество

Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте

Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Известия 20:36
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM 14:08
Происшествия

Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

РИА Новости 22:17
Общество

Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

РИА Новости 10:27
Происшествия

В Челябинске эвакуировали автомобиль с ребенком внутри

По словам вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, эвакуатор не имел права забирать машину с ребенком внутри ни при каких обстоятельствах.
МедиаКорСеть 28 февраля в 04:22
Происшествия

В Екатеринбурге напали на экс-директора четвертой овощебазы, который пытался украсть земли барда Новикова

Ночью в Екатеринбурге напали на экс-директора овощебазы №4 Ивана Обухова. Об этом сообщил источник URA.RU.
URA.Ru 22:15
Культура

Зрители не оценили новое шоу Собчак «Док-ток»

Peterburg2.ru 17:40
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

РБК 04:17
Футбол

Рамос ответил на критику Пике в адрес «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Рамос ответил на критику защитника «Барселоны» Жерера Пике после матча 26-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат 22:17
Футбол

Кокорин назвал гол в ворота «Арсенала» самым долгожданным

Газета.Ru 17:35
Политика

Киселев прокомментировал ситуацию со Sputnik Турция

Действия Анкары вокруг агентства Sputnik Турция негативно влияют на атмосферу приближающихся переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
РИА Новости 13:18
Армия и оружие

Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо

Московский Комсомолец 11:23
Музыка

В Улан-Удэ группа «UDU» представила бурятско-литовский блюз

Международная этно-группа выступила на фестивале современной музыки "UU.SOUND" В Улан-Удэ с 26 по 29 февраля состоялся первый фестиваль современной музыки "UU.SOUND", который представил зрителям творчество начинающих и уже состоявшихся музыкантов со всей страны и даже за её пределами.
Байкал-Daily 22:03
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Общество

Эксперт по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой подала против нее иск

Психолог из Абакана Ольга Якоцуц требует 500 тысяч рублей за публикацию в Facebook Прокопьевой.
Эхо Москвы 17:03
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Экономика

Банки стали выдавать россиянам меньше кредитных карт

Российские банки за январь текущего года выдали 540 тысяч новых кредитных карт, что на 21,7 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
РИА Новости 21:46
Хоккей

Овечкин сделал дубль в первом периоде матча против «Миннесоты»

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против "Миннесоты Уайлд". В первом периоде игры Овечкин оформил дубль.
Газета.Ru 21:05
Политика

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Lenta.ru 14:27
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости 19:30
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Боец представляющий Россию Магомед Анкалаев выразил уверенность в своей победе над Ионом Куцелабой.
Лезги газет 15:05
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости 10:34
Происшествия

В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье

В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
РБК 21:12
Общество

«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу

РБК 17:20
Культура

Умерла народная артистка России Мария Антонова

RT на русском 11:39
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное