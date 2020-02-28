Несмотря на сдерживающее рубль бюджетное правило, сильные колебания цен на нефть влияют на ослабление валюты, заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Политика Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США Бывший мэр Саут-Бенда и кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич вышел из предвыборной гонки, сообщил его представитель телеканалу CNN.

Происшествия В Челябинске эвакуировали автомобиль с ребенком внутри По словам вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, эвакуатор не имел права забирать машину с ребенком внутри ни при каких обстоятельствах.

Политика Киселев прокомментировал ситуацию со Sputnik Турция Действия Анкары вокруг агентства Sputnik Турция негативно влияют на атмосферу приближающихся переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Музыка В Улан-Удэ группа «UDU» представила бурятско-литовский блюз Международная этно-группа выступила на фестивале современной музыки "UU.SOUND" В Улан-Удэ с 26 по 29 февраля состоялся первый фестиваль современной музыки "UU.SOUND", который представил зрителям творчество начинающих и уже состоявшихся музыкантов со всей страны и даже за её пределами.