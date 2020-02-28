Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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В Рунете обсудили падение рубля и предложили пути его укрепления

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Lenta.ru28 февраля в 17:42

Силуанов объяснил падение рубля

RT на русском28 февраля в 13:50

Силуанов объяснил ослабление рубля

РБК28 февраля в 15:29

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

РИА Новости28 февраля в 13:28

Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель

Коммерсантъ28 февраля в 11:02

Силуанов объяснил ослабление рубля

Газета.Ru28 февраля в 10:25
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В Кремле предрекли непростую встречу Путина с Эрдоганом

В Кремле предрекли непростую встречу российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Кокорин выйдет в стартовом составе «Сочи» на матч против «Арсенала»

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Президент подписал закон о расширении программы маткапитала

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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Политика

Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Вести.Ru 04:48
Происшествия

Главного редактора Sputnik Турция задержали

Задержан главный редактор агентства Sputnik Турция, передает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 07:20
Армия и оружие

Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама

Зенитные установки сирийской армии ведут интенсивный огонь в районе Хамы, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:40
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью в чемпионате Англии

Футболисты "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью с "Эвертоном" в матче 28-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 11:21
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В Подмосковье мужчина со своей дочерью погибли от оборвавшегося троса

Газета.Ru 08:17
Политика

Помпео заявил, что тайных договоренностей с талибами не было

Ничего другого, заявил Помпео, в тексте документа не содержится. "Никаких тайных договоренностей нет", — подчеркнул Госсекретарь.
Вести.Ru 11:44
Происшествия

Украинца с поддельным удостоверением ФСБ арестовали в Петербурге

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали гражданина Украины с поддельным удостоверением сотрудника ФСБ и оружием.
Gazeta.SPb 06:21
Происшествия

Число жертв отравления углекислотой в Москве выросло до трех

Число жертв отравления углекислотой в банном клубе в Москве выросло до трех.
Вести.Ru вчера в 02:19
Происшествия

Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru 10:04
Общество

Лувр закрыли из-за совещания по коронавирусу

Отмечается, что музей закрыт из-за оперативного совещания, на котором сотрудники Лувра обсуждают вопросы в области здравоохранения и меры профилактики коронавируса.
Газета.Ru 09:29
Происшествия

Пропавших в Сочи детей ищут более 300 человек

РИА Новости 28 февраля в 06:10
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 28 февраля в 06:23
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

iReactor 27 февраля в 22:54
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 11:13
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 11:37
Происшествия

В Ингушетии задержали полицейского после убийства женщины из-за видео

РИА Новости 06:25
Общество

Закон о госзакупке незарегистрированных лекарств вступил в силу

Закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, которой правительство наделяется правом закупать не зарегистрированные в России препараты, вступает в силу в воскресенье.
РИА Новости вчера в 17:01
Политика

Пушков прокомментировал отказ Украины праздновать День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Pravda.Ru вчера в 08:21
Общество

В Чехии зарегистрировали первые три случая заражения коронавирусом

Первые три случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в Чехии.
ТАСС 11:04
Армия и оружие

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 01:41
Армия и оружие

В результате обстрела ВСУ в столице ДНР повреждена школа

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Политика

Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Общество

Эксперт по делу псковской журналистки Прокопьевой подала на нее в суд за пост в фейсбуке

Эксперт Ольга Якоцуц подала в суд иск с требованием взыскать полмиллиона рублей моральной компенсации с псковской журналистки Светланы Прокопьевой за пост в фейсбуке.
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Как работают Яндекс.Новости?
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