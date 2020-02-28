Экономика
РИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель
Коммерсантъ28 февраля в 11:02
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