Экономика
Мой БрянскСилуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что несмотря на бюджетное правило, сдерживающее рубль, на ослабление валюты влияют сильные колебания цен на нефть, пишет ТАСС. По его словам, на нефтяной вопрос окажет сильное влияние дальнейшее взаимодействие с ОПЕК.
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Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель
Коммерсантъ28 февраля в 11:02
Силуанов: ЦБ РФ нет необходимости прибегать к паузе в покупках валюты на рынке
Финмаркет28 февраля в 09:58
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На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
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После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Политика
США и афганское движение «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан", глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар, в присутствии свидетелей подписали мирное соглашение.
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Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Политика
Названы возможные сценарии выборов в Госдуму
Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
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Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Происшествия
В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»
Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
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КНДР осуществила пуск «неопознанных снарядов»
По данным агентства Рёнхап, ссылающегося на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, КНДР осуществила первый в этом году пуск двух "неопознанных снарядов".
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Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Общество
Великий пост у православных начался 2 марта
В понедельник 2 марта начнется самый строгий и долгий из многодневных постов.
Происшествия
В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
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В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА рассчитывает в третьем квартале 2020 года создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
Aurus получила более 700 предзаказов на автомобили
Компания—производитель люксовых автомобилей Aurus собрала более 700 предзаказов, сообщил гендиректор компании Адиль Ширинов в интервью «РИА Новости».
Экономика
Борьба с вирусом ударила по фабрикам
PMI в промсекторе Китая упал до исторического минимума Китайская промышленность в феврале может зафиксировать рекордный спад — об этом свидетельствует снижение опережающего индикатора деловой активности до исторического минимума в 35,7 пункта.
Происшествия
В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска
Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 88 тысяч человек
С декабря пошлого года число погибших в КНР выросло до 2912 человек. Коронавирус фиксируют все в новых странах.
Экономика
«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам
Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Армия и оружие
Турция не хочет противостоять России в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы для поддержания иммунитета
Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов россиянам, которые хотят сохранить здоровье и бодрость.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Происшествия
Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess
Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
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В Екатеринбурге ранили из пистолета экс-главу овощебазы Ивана Обухова
Общество
В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Авто
УАЗ «Хантер» получил электромотор в Европе
Армия и оружие
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Китайская авиастроительная компания Xian завершила разработку самолета-заправщика на базе тяжелого транспортного самолета Y-20.
Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.