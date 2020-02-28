Экономика

Мой БрянскМой БрянскСилуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что несмотря на бюджетное правило, сдерживающее рубль, на ослабление валюты влияют сильные колебания цен на нефть, пишет ТАСС. По его словам, на нефтяной вопрос окажет сильное влияние дальнейшее взаимодействие с ОПЕК.
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Какой должна быть защита бюджета России при ослаблении рубля?

REGNUMвчера в 21:55

В Рунете обсудили падение рубля и предложили пути его укрепления

Красная весна29 февраля в 18:14

Силуанов объяснил ослабление рубля

Газета.Ru28 февраля в 10:25

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

РИА Новости28 февраля в 13:28

Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель

Коммерсантъ28 февраля в 11:02

Силуанов объяснил ослабление рубля

РБК28 февраля в 15:29

Силуанов: ЦБ РФ нет необходимости прибегать к паузе в покупках валюты на рынке

Финмаркет28 февраля в 09:58
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Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru вчера в 13:45
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Политика

США и афганское движение «Талибан» подписали мирное соглашение

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан", глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар, в присутствии свидетелей подписали мирное соглашение.
Военное обозрение 29 февраля в 08:53
Армия и оружие

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Российская газета вчера в 16:40
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 19:41
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru вчера в 09:04
Происшествия

В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»

Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 22:55
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Армия и оружие

КНДР осуществила пуск «неопознанных снарядов»

По данным агентства Рёнхап, ссылающегося на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, КНДР осуществила первый в этом году пуск двух "неопознанных снарядов".
Вести.Ru вчера в 23:32
Политика

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Известия вчера в 18:03
Общество

Великий пост у православных начался 2 марта

В понедельник 2 марта начнется самый строгий и долгий из многодневных постов.
Телеканал 360° вчера в 19:42
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости вчера в 19:30
Общество

В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА рассчитывает в третьем квартале 2020 года создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 23:58
Общество

Aurus получила более 700 предзаказов на автомобили

Компания—производитель люксовых автомобилей Aurus собрала более 700 предзаказов, сообщил гендиректор компании Адиль Ширинов в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:06
Экономика

Борьба с вирусом ударила по фабрикам

PMI в промсекторе Китая упал до исторического минимума Китайская промышленность в феврале может зафиксировать рекордный спад — об этом свидетельствует снижение опережающего индикатора деловой активности до исторического минимума в 35,7 пункта.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Происшествия

В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска

Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.
REGNUM вчера в 21:11
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 88 тысяч человек

С декабря пошлого года число погибших в КНР выросло до 2912 человек. Коронавирус фиксируют все в новых странах.
Новые Известия вчера в 23:26
Экономика

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Газета.Ru вчера в 23:51
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса вчера в 09:08
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы для поддержания иммунитета

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов россиянам, которые хотят сохранить здоровье и бодрость.
Вести.Ru вчера в 04:36
Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
РБК вчера в 07:11
Происшествия

Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess

Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:26
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

32CARS.ru 28 февраля в 05:08
Происшествия

В Екатеринбурге ранили из пистолета экс-главу овощебазы Ивана Обухова

Регион online вчера в 23:39
Общество

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 13:20
Авто

УАЗ «Хантер» получил электромотор в Европе

Tvoe-avto.com 28 февраля в 11:53
Армия и оружие

Китайцы превратили транспортник Y-20 в летающий танкер

Китайская авиастроительная компания Xian завершила разработку самолета-заправщика на базе тяжелого транспортного самолета Y-20.
N+1 29 февраля в 04:40
Происшествия

В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
ТАСС вчера в 20:23
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
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