Экономика
РИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель
Коммерсантъвчера в 11:02
Силуанов: ЦБ РФ нет необходимости прибегать к паузе в покупках валюты на рынке
Финмаркетвчера в 09:58
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Армия и оружие
Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину оставить Анкару «один на один» с властями Сирии.
Происшествия
Блогер сообщила о гибели мужа после ЧП в банном комплексе в Москве
Instagram-блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин погиб в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.
Общество
Что ждет россиян в марте 2020 года
С 1 марта разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признана специальной медицинской комиссией.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Космос
Прототип корабля Starship Маска взорвался при испытаниях в Техасе
Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки частной космической компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.
Происшествия
В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой
В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Биатлон
Тимофей Лапшин: «Изначально не понимал позицию Логинова»
Может, какую-то разъяснительную работу стал проводить или лекции читать с позиций своего опыта.
Музыка
Группа VAL представит Белоруссию на «Евровидении-2020»
Участником от Белоруссии на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» стала группа VAL.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Футбол
Форвард «Зенита» Азмун не сыграет против «Локомотива»
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун не сыграет против "Локомотива" в матче 20-го тура чемпионата России, сообщает Sport24.
Спорт
Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти
Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Наука
Продемонстрирована роль поперечного свода стопы
Происшествия
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Происшествия
В центре Омска рухнули бывшие военные склады
Сегодня вечером на проспекте Маркса в Центре Омска произошло обрушение бывших складов Минобороны.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Энергетика
США нарастили экспорт СПГ в 1,7 раза в 2019 году
США нарастили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 1,7 раза в 2019 году, до 1,82 трлн кубических футов (около 51,5 млрд куб. м). Об этом говорится в материалах аналитического управления (EIA) Минэнерго США.
Происшествия
Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении
Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
Общество
На фоне вспышки коронавируса японцы стали скупать туалетную бумагу
На фоне вспышки коронавируса японцы стали скупать туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Армия и оружие
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
Религия
Патриарх Варфоломей хочет созвать всеправославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание под своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
Общество
В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова
В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
Спорт
Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Армия и оружие
США помогут Турции воевать с Россией
Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.