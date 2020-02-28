Экономика
РИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель
Коммерсантъвчера в 11:02
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика
США подписали мирное соглашение с «Талибаном»
Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Потасовка фанатов «Спартака» и «Динамо» в метро попала на видео
В Сети появилось видео потасовки между фанатами футбольных клубов «Динамо» и «Спартак», произошедшей в столичном метро.
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Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти
Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти.
Футбол
ЦСКА ушел от поражения в домашнем матче РПЛ с «Уралом»
Происшествия
В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом
В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
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МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Политика
В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за своей эмоциональности мог потребовать от российского коллеги Владимира Путина оставить Анкару «один на один» с Дамаском, считает первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Здоровье
Минздрав России призвал не ездить в Китай, Южную Корею, Италию и Иран
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор России настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
Армия и оружие
США помогут Турции воевать с Россией
Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Общество
В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия
В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Политика
Пушков прокомментировал отказ Киева праздновать День Победы
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей праздновать День Победы 9 мая.
Политика
Украина ужесточает с 1 марта правила пересечения границы с Россией
Украинцы с 1 марта не смогут пересекать государственную границу с Россией по внутреннему паспорту гражданина или свидетельству о рождении, для этого им необходимо будет иметь загранпаспорт.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал не выезжать за границу из-за коронавируса
Россиянам на время эпидемии вируса COVID-2019 стоит как можно реже выезжать за границу - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Футбол
Алексей Миранчук и Эдер выйдут в старте на матч с «Зенитом»
Футболисты Алексей Миранчук и Эдер сыграют с первых минут в составе московского "Локомотива" в матче 20-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", сообщается на сайте РПЛ.
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Спорт
Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников
Политика
Эстония объяснила аннулирование визы журналиста «Известий»
Эстония объяснила аннулирование визы журналиста "Известий" Андрея Захарова тем, что, по данным властей, он может представлять угрозу безопасности, сообщили в пресс-службе издания.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас объяснил выбор русского имени для дочери
Испанский певец Энрике Иглесиас рассказал, какое имя они с супругой, российской теннисисткой Анной Курниковой, выбрали для дочери.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Армия и оружие
Россия направила два фрегата с ракетами «Калибр» к берегам Сирии
Ранее фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» неоднократно участвовали в российской операции против боевиков в Сирии.
Футбол
«Динамо» и «Спартак» объявили составы на дерби
Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.