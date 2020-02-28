Экономика
РИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель
Коммерсантъвчера в 11:02
Силуанов: ЦБ РФ нет необходимости прибегать к паузе в покупках валюты на рынке
Финмаркетвчера в 09:58
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Происшествия
Два человека погибли в Москве после купания в бассейне с сухим льдом
В Москве два человека погибли после того, как искупались в бассейне, куда засыпали 25 кг сухого льда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Экономика
Состояние богатейших людей мира за неделю сократилось на $444 млрд
Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира за неделю сократилось на $444 млрд, подсчитал Bloomberg.
Общество
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
Марш памяти политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года, начался в Москве, участники двигаются от Страстного бульвара в сторону проспекта Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
Наука
Эффект 3D-очков помог определить силу свечения плевков черных дыр
Российские астрофизики смогли точно определить источник выбросов сверхмассивных точных дыр.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Минпромторг расширил их перечень Минпромторг включил в перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, сразу несколько брендов — Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Политика
В Госдуме призвали не оставлять Сирию один на один с турками
Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что для России неприемлемо оставлять сирийские войска один на один с армией Турции.
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года.
Армия и оружие
США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Кино
Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Футбол
ЦСКА и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России
Московский ЦСКА и "Урал" объявили стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
США помогут Турции воевать с Россией
Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.
Происшествия
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Политика
Турция открыла для сирийских беженцев границы с ЕС
Футбол
Ван Бастен призвал не сравнивать Месси и Роналду
Легендарный форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что неуместно сравнивать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Футбол
Матч «Ювентус» — «Интер» перенесен из-за коронавируса
Происшествия
В Москве проверяют вокзалы и аэропорты после сообщений о «минировании»
Правоохранители начали проверять все девять железнодорожных вокзалов Москвы, аэропорты Внуково и Шереметьево, а также телецентр "Останкино" после получения анонимных сообщений о "минировании", все объекты работают в штатном режиме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Футбол
Кике Сетьен: «Буду получать удовольствие от класико»
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу
Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
Гаджеты
Появились новые подтверждения работы над Windows Core OS
На просторах Сети появились новые сведения, подтверждающие работу специалистов компании Microsoft над Windows Core OS (WCOS).
Происшествия
Пилот разбившегося под Астраханью вертолета погиб
Пилот частного вертолета, потерпевшего крушение в Астраханской области, погиб, сообщил представитель регионального управления МЧС.
Происшествия