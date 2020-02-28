Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель

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RT на русскомвчера в 13:50

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Силуанов объяснил ослабление рубля

Lenta.ruвчера в 17:42

Силуанов объяснил ослабление рубля

Газета.Ruвчера в 10:25

Силуанов заверил в защищенности бюджета России от колебаний цен на нефть

Взгляд.рувчера в 10:05
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:52, Ашберн
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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
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В Магнитогорске во время урока умер ученик второго класса.
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В Приморье во время масленичных гуляний на уличном экране показали порноролик

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РИА Новости вчера в 21:38
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«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
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Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:27
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Спасатели ликвидировали открытое горение на складе овощной базы в городе Наро-Фоминске Московской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
RT на русском 03:08
Армия и оружие

Трое турецких военных погибли в Идлибе в результате удара ВВС Сирии

Трое турецких военнослужащих погибли в результате авиаудара ВВС Сирии в районе населенного пункта Бехун на юге сирийской провинции Идлиб.
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Путин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
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На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека

Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
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Метеорит взорвался в небе над Хорватией

Видео взрыва метеорита в небе над Хорватией появилось в Сети. Ролик опубликовал один из пользователей Facebook.
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Власти Южной Кореи сообщили о 219 новых случаев заражения коронавирусом Covid-2019. Об этом сегодня, 29 февраля, сообщают южнокорейские СМИ.
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Три игрока итальянского футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в третьем дивизионе, заразились коронавирусом.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

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Netflix нашел актера на роль Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

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