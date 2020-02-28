Экономика
РИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель
Коммерсантъвчера в 11:02
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В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой
В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
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Ситуация в России В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
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Политика
МИД России сообщил детали консультаций с Турцией по Сирии
Министерство иностранных дел России сообщило, что российская и турецкая стороны в ходе очередного раунда консультаций по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряжённости «на земле» в ходе борьбы с террористами.
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США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии
Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
Политика
В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
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В Магнитогорске во время урока умер ученик второго класса.
Происшествия
В Приморье во время масленичных гуляний на уличном экране показали порноролик
Общество
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Общество
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«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Биатлон
СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Общество
Белоруссия намерена договариваться с Польшей о реверсе нефти
Ранее польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN объявил, что намерен технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении.
Происшествия
МЧС ликвидировало открытое горение на складе овощебазы в Наро-Фоминске
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе овощной базы в городе Наро-Фоминске Московской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
Армия и оружие
Трое турецких военных погибли в Идлибе в результате удара ВВС Сирии
Трое турецких военнослужащих погибли в результате авиаудара ВВС Сирии в районе населенного пункта Бехун на юге сирийской провинции Идлиб.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Здоровье
На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
Общество
Метеорит взорвался в небе над Хорватией
Видео взрыва метеорита в небе над Хорватией появилось в Сети. Ролик опубликовал один из пользователей Facebook.
Гаджеты
Vivo представила уникальный смартфон APEX 2020
Заявлено, что концептуальный смартфон Vivo Apex получил 6,45-дюймовый дисплей с загнутыми краями на 120 градусов, а это даже больше чем у Vivo Nex 3. В смартфоне применили виртуальные кнопки, и отказались от портов и отверстий.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
Общество
В Южной Корее сообщили о 219 новых случаев заражения коронавирусом
Власти Южной Кореи сообщили о 219 новых случаев заражения коронавирусом Covid-2019. Об этом сегодня, 29 февраля, сообщают южнокорейские СМИ.
Технологии
Крупное обновление Windows 10 доступно в виде образа
Ранее сообщалось, что крупном весеннем обновлении компания Microsoft в Windows 10 внесет большое количество изменений.
Единоборства
Емельяненко рассказал, как его бил Кадыров
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в Instagram пост, в котором рассказал, как бился с Президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
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«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении
Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Футбол
В Италии три футболиста заразились коронавирусом
Три игрока итальянского футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в третьем дивизионе, заразились коронавирусом.
Происшествия
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Происшествия
Возле Лионского вокзала в Париже произошел пожар
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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