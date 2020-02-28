Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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Силуанов объяснил ослабление рубля

Lenta.ruвчера в 17:42

Силуанов объяснил ослабление рубля

РБКвчера в 15:29

Силуанов заверил в защищенности бюджета России от колебаний цен на нефть

Взгляд.рувчера в 10:05

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

РИА Новостивчера в 13:28

Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель

Коммерсантъвчера в 11:02

Силуанов объяснил ослабление рубля

Газета.Ruвчера в 10:25

Силуанов объяснил падение рубля

RT на русскомвчера в 13:50
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:56, Ашберн
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga 27 февраля в 10:12
Политика

США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Известия 08:32
Футбол

Георгий Джикия: «С ЦСКА будет совсем другая игра. Все знают, почему»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России выразил неуверенность, что кубковая против ЦСКА пройдет гладко.
Спорт-Экспресс 12:10
Армия и оружие

Турция попросила Россию оставить ее «один на один» с Сирией

ТАСС 05:07
Общество

Катерина Тихонова возглавит институт искусственного интеллекта МГУ

News.ru вчера в 06:18
Общество

Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус

Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Санкт-Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 12:01
Футбол

«Бавария» забила 6 мячей «Хоффенхайму» в чемпионате Германии

"Бавария" разгромила "Хоффенхайм" в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 11:53
Происшествия

Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
ТАСС 02:01
Спорт

Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти

Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Российская газета 08:07
Политика

Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

Известия 11:37
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Биатлон

Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.
RT на русском 12:24
Политика

Названы возможные темы затребованного Зеленским заседания Рады

СМИ рассказали, какие вопросы могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной рады 4 марта.
Взгляд.ру вчера в 14:56
Происшествия

Уволен главврач, чьи подчиненные тащили пациента до скорой по асфальту

Вести.Ru 09:18
Хоккей

Панарин установил личный рекорд по очкам в сезоне

В прошлом сезоне, выступая за «Коламбус Блю Джекетс», нападающий набрал 87 (28+59) очков.
Чемпионат вчера в 19:38
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
Политика

Пушков оценил просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.
РИА Новости 10:39
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
Футбол

Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против «Урала»

Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
Российская газета 05:33
Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета 27 февраля в 07:41
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз

Рэпер Элджей впервые выложил в Сеть фотографию, на которой поклонники увидели его глаза без белых линз.
OAnews 06:57
Футбол

Зенит — Локомотив 0:0

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был удален со скамейки запасных в матче 20 тура с "Зенитом".
Вести.Ru 12:32
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас дал дочери русское имя

Певец признался, что имя дочери выбрала его супруга.
MedikForum.ru 10:35
Футбол

Лацио — Болонья 2:0

Спорт-Экспресс 10:55
Политика

На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев

BFM.ru 07:22
Общество

Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак

iReactor 01:51
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Piter.tv 27 февраля в 07:47
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известия 27 февраля в 22:01
Политика

Премьер-министр Украины Гончарук устал и собрался уходить

Источники сообщили, что последнее событие, подтолкнувшее Гончарука к такому решению, была критика деятельности министра юстиции Дениса Малюська.
Красная весна вчера в 22:53
Политика

Киев отказался праздновать День Победы 9 мая

ANNA-News 03:12
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