Экономика
РИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель
Коммерсантъвчера в 11:02
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Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Политика
США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Футбол
Георгий Джикия: «С ЦСКА будет совсем другая игра. Все знают, почему»
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России выразил неуверенность, что кубковая против ЦСКА пройдет гладко.
Общество
Катерина Тихонова возглавит институт искусственного интеллекта МГУ
Общество
Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус
Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Санкт-Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Футбол
«Бавария» забила 6 мячей «Хоффенхайму» в чемпионате Германии
"Бавария" разгромила "Хоффенхайм" в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Спорт
Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти
Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Политика
Путин поговорил по телефону с президентом Ирана
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Биатлон
Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.
Политика
Названы возможные темы затребованного Зеленским заседания Рады
СМИ рассказали, какие вопросы могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной рады 4 марта.
Хоккей
Панарин установил личный рекорд по очкам в сезоне
В прошлом сезоне, выступая за «Коламбус Блю Джекетс», нападающий набрал 87 (28+59) очков.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политика
Пушков оценил просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Футбол
Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против «Урала»
Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз
Рэпер Элджей впервые выложил в Сеть фотографию, на которой поклонники увидели его глаза без белых линз.
Футбол
Зенит — Локомотив 0:0
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был удален со скамейки запасных в матче 20 тура с "Зенитом".
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас дал дочери русское имя
Певец признался, что имя дочери выбрала его супруга.
Футбол
Лацио — Болонья 2:0
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Политика
Премьер-министр Украины Гончарук устал и собрался уходить
Источники сообщили, что последнее событие, подтолкнувшее Гончарука к такому решению, была критика деятельности министра юстиции Дениса Малюська.
Политика