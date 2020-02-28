Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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Силуанов объяснил ослабление рубля

Lenta.ru17:42

Силуанов: ЦБ РФ нет необходимости прибегать к паузе в покупках валюты на рынке

Финмаркет09:58

Силуанов объяснил падение рубля

RT на русском13:50

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

РИА Новости13:28

Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель

Коммерсантъ11:02

Силуанов объяснил ослабление рубля

Газета.Ru10:25

Силуанов объяснил ослабление рубля

РБК15:29
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В Киеве в стенах Государственного бюро расследований (ГБР) около шести часов длился допрос экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о вмешательстве в работу судов.
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Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
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В Росгидромете пообещали аномально теплый март

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Экономика

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Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось.
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Число погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
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Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News 06:23
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Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе

Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
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В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
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Происшествия

Пилот упавшего в Астраханской области частного вертолета погиб

Спасатели обнаружили место падения частного вертолета в Наримановском районе Астраханской области, пилот погиб, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Третий спутник «Глонасс-К» запустят с Плесецка в мае

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что третий навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К» планируется запустить с космодрома Плесецк в мае, передает РИА Новости.
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Экономисты ожидают увеличения внешнего долга российских предприятий

Внешний долг российских предприятий и банков в 2020 году может вырасти с текущих $399 млрд (26,6 трлн рублей) до $409 млрд (27,3 трлн рублей).
REGNUM 21:38
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Кольцо в устрицах и платье за 10 миллионов: Лена Ленина рассказала о своей свадьбе

Праздник прошел с размахом: звездные гости, платье невесты за 10 миллионов рублей и квартира на Кипре в подарок.
Вести.Ru 10:35
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

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Вести.Ru 11:12
Финансы

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Газета.Ru вчера в 01:30
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Маколей Калкин появится в новой «Американской истории ужасов»

39-летний Калкин уже давно не появлялся в крупных проектах, занимаясь своим подкастом и напоминая о себе появлениями на разных интернет-каналах.
Культуромания 26 февраля в 13:14
Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
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Кудрявцева рассказала, что родила дочь после трех попыток ЭКО

Знаменитость в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой призналась, что родила дочь Марию после трех попыток ЭКО.
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Пенсии начислят по-новому. Жизнь пенсионеров изменится с 1 марта

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Primpress.ru 13:30
Здоровье

Названы 5 продуктов, которые губят щитовидную железу

Дабы щитовидка была здоровой и работала как часики, медики советуют отказаться от 5 продуктов, которые оказывают на нее негативное влияние.
Shraibikus News 16:13
Экономика

Опубликованные в Китае экономические статданные выглядят устрашающе

Показатель оказался значительно ниже прогнозов аналитиков и выглядит просто устрашающе.
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Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

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Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

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