Экономика
РИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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Политика
Допрос Порошенко сотрудниками ГБР длился шесть часов
В Киеве в стенах Государственного бюро расследований (ГБР) около шести часов длился допрос экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о вмешательстве в работу судов.
Технологии
Epic Games пропустит конференцию GDC 2020 из-за коронавируса
Epic Games — не первая компания, которая отказалась от участия в GDC 2020 из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Экономика
Названы последствия обвала цен на нефть для России
Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Гаджеты
Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Армия и оружие
Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе
Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Происшествия
Пилот упавшего в Астраханской области частного вертолета погиб
Спасатели обнаружили место падения частного вертолета в Наримановском районе Астраханской области, пилот погиб, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма
Космос
Третий спутник «Глонасс-К» запустят с Плесецка в мае
Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что третий навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К» планируется запустить с космодрома Плесецк в мае, передает РИА Новости.
Финансы
Экономисты ожидают увеличения внешнего долга российских предприятий
Внешний долг российских предприятий и банков в 2020 году может вырасти с текущих $399 млрд (26,6 трлн рублей) до $409 млрд (27,3 трлн рублей).
Шоу-бизнес
Кольцо в устрицах и платье за 10 миллионов: Лена Ленина рассказала о своей свадьбе
Праздник прошел с размахом: звездные гости, платье невесты за 10 миллионов рублей и квартира на Кипре в подарок.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Кино
Маколей Калкин появится в новой «Американской истории ужасов»
39-летний Калкин уже давно не появлялся в крупных проектах, занимаясь своим подкастом и напоминая о себе появлениями на разных интернет-каналах.
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала, что родила дочь после трех попыток ЭКО
Знаменитость в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой призналась, что родила дочь Марию после трех попыток ЭКО.
Здоровье
Пенсии начислят по-новому. Жизнь пенсионеров изменится с 1 марта
Ряд нормативных актов вступит в силу с 1 марта в России. Документы внесут изменения в жизнь пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Здоровье
Названы 5 продуктов, которые губят щитовидную железу
Дабы щитовидка была здоровой и работала как часики, медики советуют отказаться от 5 продуктов, которые оказывают на нее негативное влияние.
Экономика
Опубликованные в Китае экономические статданные выглядят устрашающе
Показатель оказался значительно ниже прогнозов аналитиков и выглядит просто устрашающе.
Хоккей
Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Космос