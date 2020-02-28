Экономика
РИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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Армия и оружие
Заявление НАТО в поддержку Турции заблокировали
Постоянное представительство Греции наложило вето на заявление НАТО, которое готовилось в поддержку Анкары после активизации столкновений в сирийской провинции Идлиб.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод. Такие результаты опубликованы по состоянию на 1 января 2019 года.
Экономика
Эксперт рассказал, когда Китай сможет восстановить экономику
Большинство предприятий Китая сегодня недосчитываются 28-30% своих сотрудников, которые на праздновании Нового года застряли в своих городах.
Армия и оружие
Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе
Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Здоровье
Мойте руки и носите маски! Коронавирус стремительно распространяется по миру
Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло 83,3 тыс человек. Подавляющее большинство из них в Китае.
Политика
Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
Армия и оружие
Зенитную бригаду в Хакасии начнут перевооружать на С-350 в 2021 году
Зенитные ракетные подразделения Центрального военного округа, дислоцированные в Красноярском крае и Хакасии, будут перевооружены на новейшие комплексы С-350 "Витязь".
Космос
Ученые увидели мощнейший взрыв в далекой галактике
Общество
Режим ЧС введен из-за бродячих собак в районах Красноярска
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в более чем десяти районах Красноярска решением заседания специального штаба по обращению с животными без владельцев, 28 февраля сообщает пресс-служба администрации города.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2788 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 824 человек, из них 2788 скончались, свыше 36 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась перед Лерой Кудрявцевой
Народная исполнительница Надежда Бабкина во время интервью на шоу Леры Кудрявцевой не смогла сдержать эмоций.
Здоровье
Как выглядит отделение Боткинской больницы, где находятся люди с подозрением на коронавирус
Если совпадают два фактора: клинические симптомы (проявление признаков острой респираторной инфекции) и эпидемиологические (нахождение человека в эпидемиологически неблагоприятном регионе), то человек на 14 дней госпитализируется в инфекционную больницу.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Общество
Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас назвал ребенка русским именем
Кино
Бен Аффлек стал блондином для роли в новом фильме Ридли Скотта
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Шоу-бизнес
Елена Борщева готовится к операции
Борщева выступит с постановкой под названием "Ну и фрукт ты !". Как сейчас живут бывшие участницы шоу Comedy Woman.
Общество
Гороскоп на 26 февраля: кто всех простит, кому нужна удача
Тельцам следует быть открытыми к общению, чтобы завести новых друзей. Близнецам сегодня нужно быть проще в общении.
Происшествия
Пилот разбившегося под Астраханью вертолета погиб
Пилот частного вертолета, потерпевшего крушение в Астраханской области, погиб, сообщил представитель регионального управления МЧС.
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Шоу-бизнес