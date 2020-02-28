Экономика
РИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Армия и оружие
Небензя прокомментировал ситуацию в Идлибе
Постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что армия САР имеет право отвечать на обстрелы, которые террористы ведут из Идлиба.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Гаджеты
«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года
Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз
Наконец популярный исполнитель сдался и показал себя настоящего – оказалось, что у рэпера карие глаза.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Общество
Женевский автосалон отменили из-за коронавируса
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Наука
Естественный нейрон связали с кремниевым через интернет
Группа ученых из Великобритании, Германии, Италии, и Швейцарии под руководством Алексантроу Серба (Alexantrou Serb) из Саутгемптонского университета создала систему, которая с помощью мемристора соединила искусственные нейроны с биологическими и могла передавать сигналы в обоих направлениях.
Здоровье
На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
Армия и оружие
Коронавирус вынудил США закрыть крупнейшую военную базу за рубежом
США временно закрыли крупную военную базу в Южной Корее из-за распространения в стране коронавируса COVID-2019, сообщает в пятницу, 28 февраля, газета Financial Times.
Шоу-бизнес
Русская модель с грудью 11-го размера прославилась в западных СМИ
Московская фотомодель Анастасия Бертье, которая в нашей стране не слишком известна, прославилась в западных СМИ благодаря невероятно большой груди.
Общество
Публикуем гороскоп от Павла Глобы на 28 февраля
Специалист по астрологии Павел Глоба рассказал россиянам о прогнозах звезд на, пожалуй, самый приятный день недели - пятницу.
Происшествия
Два горняка стали жертвами взрыва на шахте в ДНР
Два горняка погибли в результате взрыва на одной из шахт в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Политика
Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
Представители компаний Facebook и Twitter поставили под сомнение сообщения о том, что в госдепе США заподозрили Россию в дезинформации о коронавирусе в соцсетях, сообщает издание PCMag.
Экономика
Банки сообщили Мишустину о риске появления новых комиссий
Жалобу на инициативу АБР направила премьер-министру Михаилу Мишустину, ЦБ, Росфинмониторингу, федеральной антимонопольной службе (ФАС), минфину и комитету Госдумы по финансовому рынку.
Культура
Роман Полански отказался приходить на премию «Сезар»
В ответ дирекция киноакадемии объявила об отставке в знак уважения ко всем, «кто делал кино в 2019 году», и о планах избрать новый исполнительный совет уже после церемонии.
Здоровье
Как выглядит отделение Боткинской больницы, где лежат с подозрением на коронавирус
Петербуржцам показали, как выглядит закрытый абсолютно для всех посторонних 6-й этаж отдельного режимного корпуса больницы имени Боткина.
Армия и оружие
В ООН сообщили, что за два месяца в Идлибе погиб 351 мирный житель
Более 350 мирных жителей погибли на северо-западе Сирии с декабря 2019 года в результате активизации там боевых действий.
Спорт
Все издания Borderlands 3 попали на распродажу в Epic Games Store
В магазине Epic Games Store началась распродажа шутера Borderlands 3. Со скидкой в 50% можно приобрести все издания игры.
Спорт
Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье
Общество
Россияне стали отказываться от путевок в Турцию
В России за последние два дня резко сократились продажи путевок в Турцию, сообщила исполняющая обязанности директора Альянса Туристических Агентств Наталья Осипова.
Интернет
WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением
WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.