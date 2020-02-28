Экономика
Российская газетаСилуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Снижение курса рубля происходит в первую очередь из-за снижения цен на нефть. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов, подчеркнув, что бюджет нашей страны защищен от колебаний нефтяных цен благодаря созданным резервам.
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Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Музыка
Принц Гарри записал песню с Джоном Бон Джови
Общество
Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта в МГУ
Катерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина, возглавит Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, который появится до конца года в МГУ имени Ломоносова.
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 показали скриншоты дебютного геймплея
Накануне вечером в интернете появились первые скриншоты новой игры Baldur’s Gate 3. Разработчики разместили снимки за пару часов до официального анонса игры на французском портале JeuxActu.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Наука
Витамин B12 оказался полезен в противоопухолевой терапии
Команда исследователей из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Института биофизики клетки РАН теперь показала, что распространенный в природе витамин B12 способен значительно улучшить эффект от противоопухолевой терапии диэтилдитиокарбаматом (ДДК) — веществом, активным против опухолей, но не внедренным в медицинскую практику.
Кино
Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»
Общество
Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой
Путешествия
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Российским туроператорам и турагентам Ростуризм рекомендовал приостановить формирование и продажи туров в Италию, Корею, а также Иран до нормализации эпидемиологической обстановки.
Экономика
Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса
Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
Авто
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
Музыка
Белоруссию на «Евровидении-2020» представит группа VAL
Группа VAL стала победителем финала национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020" в Белоруссии, который транслировал телеканал "Беларусь 1".
Гаджеты
«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года
Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
Экономика
Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
Музыка
Панайотов опроверг участие в Евровидении-2020
Политика
Президент Монголии попал в карантин после поездки в Китай
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга был помещён на 14-дневный карантин после посещения Китая, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Футбол
Клопп выразил признательность Вернеру за теплые слова о «Ливерпуле»
Немецкий специалист Юрген Клопп выразил признательность нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру за теплые слова о "Ливерпуле".
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Общество
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Экономика
Thyssenkrupp продает бизнес по производству лифтов за 17,2 млрд евро
Немецкий конгломерат Thyssenkrupp объявил о продаже за 17,2 млрд евро ($18,9 млрд) подразделения по производству лифтов группе инвесторов во главе с фондами прямых инвестиций Advent и Cinven.
Политика
Трамп выдвинул Джона Рэтклиффа на пост главы Национальной разведки США
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Рэтклиффа кандидатом на должность директора Национальной разведки страны.
Наука
У червей и млекопитающих нашли 2 гена-противника здорового старения
Общество
В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 500 человек
В Италии число заразившихся новым коронавирусом выросло до 528 человек, передает ТАСС, ссылаясь на главу Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.
Авто
УАЗ «Хантер» получил электромотор в Европе
Игры
Игра Plague Inc. удалена из магазинов мобильных приложений в Китае
Отмечается, что игра пропала из магазинов мобильных приложений 27 февраля.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.