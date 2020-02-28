Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСилуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Снижение курса рубля происходит в первую очередь из-за снижения цен на нефть. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов, подчеркнув, что бюджет нашей страны защищен от колебаний нефтяных цен благодаря созданным резервам.
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Силуанов объяснил ослабление рубля

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