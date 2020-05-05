Коронавирус

РБКРБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению

Московский Комсомолец10:48

Деньги без вертолетов. Как сохранить средства и заработать на биткоине

РБК08:18

Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

Ведомости02:23

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

РИА Новости07:31

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 18:54

В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАССвчера в 18:21

Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

Lenta.ruвчера в 17:36
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Экономика

Власти Петербурга подготовили второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии

Правительство Санкт-Петербурга сформировало второй пакет антикризисных мер, направленных на поддержку предприятий, пострадавших в результате пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:10
13
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
1,4K
Общество

Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru 01:48
1,1K
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала переход Трусовой к Плющенко

Ранее Sport24 сообщил, что Трусова покинула группу Тутберидзе и присоединится к команде Евгения Плющенко.
РИА Новости 12:14
3
Политика

Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу

Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
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Кино

Фонд кино назвал компании-лидеры отечественного кинопроизводства

Компании-лидеры могут претендовать на софинансирование проектов, а также прокат отечественных картин как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег.
Интерфакс - Россия 10:22
Экономика

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
86
Общество

Собянин: кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кафе и рестораны Москвы будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 11:43
266
Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости 04 мая в 18:02
1,2K
Энергетика

В Техасе отказались сокращать добычу нефти

Против искусственного снижения объемов добычи нефти в Техасе выступили члены Техасской железнодорожной комиссии 5 мая, трансляция велась на сайте регулятора.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
12
Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
10
Гаджеты

Компания Microsoft представила ноутбук Surface Book 3

Компания Microsoft представила новый ноутбук под названием Surface Book 3. По словам компании, это самый мощный ноутбук в их ассортименте.
ITZine.ru 12:48
1
Общество

Страны Балтии договорились открыть границы с 15 мая

Прибалтийские страны договорились открыть внутренние границы с 15 мая.
Росбалт 07:14
1
Общество

Опубликовано фото девушки с самыми большими губами в мире

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова накачала самые большие губы в мире, чтобы стать похожей на куклу Барби, сообщает Mirror.
Московский Комсомолец 09:10
45
Политика

В Саратовской области готовят трехэтапный план выхода из ограничений

Будет три этапа, как рекомендует главный санитарный врач страны. Необходимо взвесить все риски, которые могут быть.
Регион 64 12:14
1
Здоровье

Самые пораженные коронавирусом районы назвали в Воронежской области

Коронавирус отмечен уже в 30 муниципальных образованиях Воронежской области.
Обозреватель Врн 12:12
1
Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
49
Здоровье

Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
79
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 13:23
3
Хоккей

Голкиперы НХЛ рассказали, в чём особенность броска Овечкина

Голкиперы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мэтт Мюррей из «Питтсбурга» и Брэйден Холтби из «Вашингтона» объяснили, чем выделяется бросок лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина.
RT на русском вчера в 03:57
Шоу-бизнес

Актёр Пётр Красилов заразился коронавирусом

Газета Кемерова 12:38
2
Наука

Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса

Lenta.ru 08:51
25
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
706
Спорт

Началась регистрация на бета-тест ККИ Total War: Elysium

SEGA открыла регистрацию на бета-тестирование карточной игры Total War: Elysium.
CyberSport.ru 10:50
Армия и оружие

Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»

Соединенные Штаты Америки пытаются добиться запрета на испытания "Нудоли", однако в международном законодательстве отсутствуют акты, регламентирующие или запрещающие тестирование подобного вооружения, приводит слова Есина ФАН.
iReactor вчера в 04:30
12
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
4,1K
Общество

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС 07:34
1,1K
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,6K
Кино

Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

iReactor 11:20
22
Общество

Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров

Вечерняя Москва 08:31
77
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