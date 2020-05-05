Коронавирус
РБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению
Московский Комсомолец10:48
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Экономика
Власти Петербурга подготовили второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии
Правительство Санкт-Петербурга сформировало второй пакет антикризисных мер, направленных на поддержку предприятий, пострадавших в результате пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:10
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru 01:48
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала переход Трусовой к Плющенко
Ранее Sport24 сообщил, что Трусова покинула группу Тутберидзе и присоединится к команде Евгения Плющенко.
РИА Новости 12:14
Политика
Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу
Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
Кино
Фонд кино назвал компании-лидеры отечественного кинопроизводства
Компании-лидеры могут претендовать на софинансирование проектов, а также прокат отечественных картин как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег.
Интерфакс - Россия 10:22
Экономика
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
Общество
Собянин: кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кафе и рестораны Москвы будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 11:43
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости 04 мая в 18:02
Энергетика
В Техасе отказались сокращать добычу нефти
Против искусственного снижения объемов добычи нефти в Техасе выступили члены Техасской железнодорожной комиссии 5 мая, трансляция велась на сайте регулятора.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Гаджеты
Компания Microsoft представила ноутбук Surface Book 3
Компания Microsoft представила новый ноутбук под названием Surface Book 3. По словам компании, это самый мощный ноутбук в их ассортименте.
ITZine.ru 12:48
Общество
Страны Балтии договорились открыть границы с 15 мая
Прибалтийские страны договорились открыть внутренние границы с 15 мая.
Росбалт 07:14
Общество
Опубликовано фото девушки с самыми большими губами в мире
22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова накачала самые большие губы в мире, чтобы стать похожей на куклу Барби, сообщает Mirror.
Московский Комсомолец 09:10
Политика
В Саратовской области готовят трехэтапный план выхода из ограничений
Будет три этапа, как рекомендует главный санитарный врач страны. Необходимо взвесить все риски, которые могут быть.
Регион 64 12:14
Здоровье
Самые пораженные коронавирусом районы назвали в Воронежской области
Коронавирус отмечен уже в 30 муниципальных образованиях Воронежской области.
Обозреватель Врн 12:12
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Здоровье
Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 13:23
Хоккей
Голкиперы НХЛ рассказали, в чём особенность броска Овечкина
Голкиперы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мэтт Мюррей из «Питтсбурга» и Брэйден Холтби из «Вашингтона» объяснили, чем выделяется бросок лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина.
RT на русском вчера в 03:57
Шоу-бизнес
Актёр Пётр Красилов заразился коронавирусом
Газета Кемерова 12:38
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Спорт
Началась регистрация на бета-тест ККИ Total War: Elysium
SEGA открыла регистрацию на бета-тестирование карточной игры Total War: Elysium.
CyberSport.ru 10:50
Армия и оружие
Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»
Соединенные Штаты Америки пытаются добиться запрета на испытания "Нудоли", однако в международном законодательстве отсутствуют акты, регламентирующие или запрещающие тестирование подобного вооружения, приводит слова Есина ФАН.
iReactor вчера в 04:30
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС 07:34
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва 08:31