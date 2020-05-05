Коронавирус
РБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению
Московский Комсомолец10:48
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Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Общество
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом.
RT на русском 09:38
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Общество
«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства
Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
Lenta.ru 15:09
Политика
Помпео отверг причастность США к событиям в Венесуэле
США не вовлечены в операцию против Венесуэлы, Вашингтон все бы организовал по-другому, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Взгляд.ру 10:39
Политика
Российские регионы отказываются от ряда карантинных ограничений
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов разработать планы снятия ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 11 мая в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 15:00
Экономика
Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса
Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
РБК 15:26
Здоровье
Объяснена опасность коронавируса для мужчин
Мужчины хуже женщин переносят заражение коронавирусом, потому что, как правило, ведут менее здоровый образ жизни, объяснил МК инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 15:19
Происшествия
На Московском проспекте насмерть сбили мотоциклиста
В результате мотоциклист скончался на месте. «На Московском проспекте насмерть сбили мотоциклиста», – коротко сообщили подписчики паблика.
Петербургский дневник 14:23
Космос
На Солнце обнаружен гигантский протуберанец
Актуальные Новости вчера в 12:57
Наука
Повышенный уровень стресса у земноводных связали с их уязвимостью к вирусам
Как выяснили ученые, «замораживающиеся» древесные лягушки, обитающие от Алабамы до Арктики, более восприимчивы к смертельным инфекциям, вызванным ранавирусом (ученые предполагают, что он произошел от рыб, которые впоследствии начали заражать земноводных и рептилий), если они обитают в водоемах с повышенным содержанием солей, используемых в качестве дорожного антиобледенителя.
Naked Science 11:26
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
Технологии
Apple выпустила бета-версию iOS 13.5 для разработчиков
Сегодня Apple выпустила четвёртую бета-версию iOS 13.5 для разработчиков.
3DNews 14:40
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Общество
Меган Маркл показала трогательные кадры с сыном Арчи
Ролик появился в Сети по случаю первого дня рождения сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
Народные новости 13:04
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил книгу о Гарри Поттере
Как сообщает BBC News, Рэдклифф озвучил первую часть эпопеи про юного волшебника «Гарри Поттер и философский камень».
Родной город 09:31
Общество
Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести
В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой.
Вести.Ru вчера в 07:22
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Здоровье
Мэр Нью-Йорка предупредил об опасном воздействии коронавируса на детей
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что коронавирус опасно воздействует на детей.
OAnews 00:44
Общество
Министр науки и высшего образования Фальков находится в самоизоляции
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков находится в самоизоляции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Российская газета 13:48