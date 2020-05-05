– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Политика Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции. 1

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 369

Общество «Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.

Политика Российские регионы отказываются от ряда карантинных ограничений Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов разработать планы снятия ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 11 мая в зависимости от эпидемиологической ситуации. 1,5K

Здоровье Объяснена опасность коронавируса для мужчин Мужчины хуже женщин переносят заражение коронавирусом, потому что, как правило, ведут менее здоровый образ жизни, объяснил МК инфекционист Николай Малышев.

Происшествия На Московском проспекте насмерть сбили мотоциклиста В результате мотоциклист скончался на месте. «На Московском проспекте насмерть сбили мотоциклиста», – коротко сообщили подписчики паблика.

Наука Повышенный уровень стресса у земноводных связали с их уязвимостью к вирусам Как выяснили ученые, «замораживающиеся» древесные лягушки, обитающие от Алабамы до Арктики, более восприимчивы к смертельным инфекциям, вызванным ранавирусом (ученые предполагают, что он произошел от рыб, которые впоследствии начали заражать земноводных и рептилий), если они обитают в водоемах с повышенным содержанием солей, используемых в качестве дорожного антиобледенителя.

Общество У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус. 210

Фигурное катание Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко. 3

Общество Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. 996

Общество Меган Маркл показала трогательные кадры с сыном Арчи Ролик появился в Сети по случаю первого дня рождения сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи. 2

Культура Дэниел Рэдклифф озвучил книгу о Гарри Поттере Как сообщает BBC News, Рэдклифф озвучил первую часть эпопеи про юного волшебника «Гарри Поттер и философский камень».

Общество Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой. 1,1K