Коронавирус

РБКРБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

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Россиянам пояснили, что действительно помогло бы сохранить деньги во время коронавируса

Телеканал 360°06:01

Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

Lenta.ruвчера в 17:36

Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

Ведомости02:23

Силуанов объяснил отказ от раздачи «вертолетных денег» в кризис

РИА Новости02:33

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 18:54

В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАССвчера в 18:21

Эксперты оценили возможную помощь властей россиянам в ₽10 тыс

РБК04:45
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Фигурное катание

СМИ сообщили о переходе фигуристки Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

РБК 07:23
Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений

Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Политика

Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
249
Общество

Ещё 76 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Уральский меридиан 03:49
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Армия и оружие

Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах

РИА Новости 06:06
Политика

Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы глав других государств

В Белоруссии не станут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и приглашают на мероприятие глав других государств.
МонаВиста вчера в 11:09
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Наука

Ученые обнаружили, что коронавирус мутировал и стал более заразным

Новый штамм начал распространяться по Европе в начале февраля, а затем мигрировал в другие части мира, включая США, и к концу марта стал глобальной доминирующей формой вируса.
Naked Science 05:17
15
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Российская газета 03 мая в 03:45
1,7K
Экономика

«Алроса» приостановит добычу алмазов на двух месторождениях

«Алроса» с 15 мая приостановит горные работы на двух объектах Айхальского горно-обогатительного комбината – руднике «Айхал» и карьере «Заря», сообщает компания.
Ведомости вчера в 06:29
Армия и оружие

Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»

Соединенные Штаты Америки пытаются добиться запрета на испытания "Нудоли", однако в международном законодательстве отсутствуют акты, регламентирующие или запрещающие тестирование подобного вооружения, приводит слова Есина ФАН.
iReactor вчера в 04:30
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Кино

Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»

Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° 03 мая в 17:46
45
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
515
Общество

В РФ разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора мусора

Москва, 6 мая 2020, 10:05 — REGNUM Дорожная карта по внедрению по всей России раздельного сбора мусора разработана Минприроды.
REGNUM 03:05
1
Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
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Хоккей

«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Бурмистровым

REGNUM 06:34
Политика

Саакашвили назвал должность, которую он может занять на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что о его назначении объявит лично президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 04:59
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Общество

Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы

Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 06:05
Общество

Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры

Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
29
Общество

Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета

Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
5
Общество

В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
487
Экономика

Не по МРОТ: ИП предложили освободить от страховых взносов

В письме к председателю правительства Михаилу Мишустину сенатор попросил освободить от страховых взносов в 2020 году ИП, занимающихся частной практикой и не имеющих сотрудников, если их доход не превышал размер МРОТа каждый месяц.
Известия вчера в 17:01
6
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
346
Экономика

В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории

Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.
Известия 06:16
Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
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Футбол

Возобновление чемпионата Германии отложено до 22 мая

Ожидалось, что сезон возобновится 15 мая. По последним данным, в мире зарегистрировано 3 740 583 случая заражения коронавирусом.
ODDS.ru 05:32
Общество

Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета

Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни.
Прецедент-Новосибирск 06:14
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Шоу-бизнес

Кашлявшую Борисову выгнали со съемок телешоу

ФАН 04:28
1
Общество

75 новых зараженных коронавирусом выявили в Тульской области

На 5 мая в Тульской области у 1368 человек подтвержден COVID-19, из низ 157 человек выздоровели, в том числе один за минувшие сутки, 9 человек скончались, 1 летальный исход зафиксирован за минувшие сутки — умерла 88-летняя пациентка с подтвержденным коронавирусом и двусторонней полисегментарной пневмонией.
Kursk.com вчера в 04:03
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