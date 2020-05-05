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РБКРБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

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Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

Lenta.ruвчера в 17:36

Деньги без вертолетов. Как сохранить средства и заработать на биткоине

РБК08:18

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

РИА Новости07:31

Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

Ведомости02:23

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 18:54

В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАССвчера в 18:21

Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению

Московский Комсомолец10:48
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 14:31, Ашберн
Экономика

Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса

Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 04 мая в 14:49
1,5K
Происшествия

Группы «Аллтек» и «Сибантрацит» подтвердили гибель Дмитрия Босова

Председатель совета директоров и основной владелец группы "Аллтек", основатель группы "Сибантрацит" Дмитрий Босов трагически погиб в среду в Москве, говорится в сообщении обеих компаний.
ПРАЙМ 14:18
1
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,6K
Происшествия

В Калининграде школьницы угнали у мужчины автомобиль после свидания

РИА Новости 12:03
4
Политика

Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт

Один из задержанных в Венесуэле граждан США Люк Денман заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.
РБК 14:22
2
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
478
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $29

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
ТАСС 11:36
420
Общество

В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки

Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Российская газета 13:26
34
Общество

Министр культуры России заразилась коронавирусом

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву.
Ведомости 07:36
1,2K
Общество

Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Происшествия

Почему матери убивают своих детей

Экспресс газета 07:45
1
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 13:23
3
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
5,5K
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
210
Музыка

Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер

Полит.ру 12:08
Происшествия

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
280
Происшествия

Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии

Документ приостанавливает деятельность объектов розничной торговли, однако чиновник в нарушение закона выдал некоторым коммерческим организациям специальные пропуска, подтверждающие право их деятельности в указанный период.
ТАСС 13:06
9
Политика

Кремль анонсировал совещание Путина по выходу из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет онлайн-совещание, в рамках которого обсудит реализацию ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом на территории страны.
Аргументы и Факты 04 мая в 08:22
3,4K
Здоровье

Названы наиболее пораженные коронавирусом районы Воронежской области

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы на территории 30 муниципалитетов Воронежской области.
Горком 09:57
3
Общество

ЕГЭ вписывается в летнее расписание

ЕГЭ должен был начаться 25 мая, но его перенесли на 8 июня.
Коммерсантъ FM 04:16
1,1K
Наука

Создан прототип двигателя, работающий на воздушной плазме без выхлопов

Разработан уникальный прототип двигателя, работающий на воздушной плазме без выхлопов.
Evo-rus.com 13:56
44
Экономика

Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году

ВВП США, которые лидируют по показателям заболеваемости и смертности от коронавируса, в 2020 году упадет на 6,5%, в то время как ранее прогнозировался рост на 1,8%.
Известия 07:10
26
Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
17
Авто

Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder рассекретили до премьеры

Онлайн-презентация нового суперкара Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder состоится завтра, 7 мая, в 14:00 по московскому времени.
Letnews.ru 12:34
Политика

Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:54
3
Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
287
Экономика

14, 5 тысяч тульских семей получили выплаты на детей до 3 лет

Более 14 500 тульских семей получили 5 000 рублей на детей до трех лет. Организована простая подача заявлений на эту выплату.
Тульская пресса 14:16
Происшествия

Экс-главу петербургского «Метростроя» вернули под домашний арест

Как сообщалось, 6 апреля, после предъявления обвинения в рамках второго уголовного дела, находившийся под домашним арестом экс-директор "Метростроя" Александров был арестован.
Интерфакс 10:59
8
Наука

Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса

Lenta.ru 08:51
40
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
3
Как работают Яндекс.Новости?
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