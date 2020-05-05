Коронавирус
РБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Происшествия
Дело экс-депутата Игоря Плаксина передано в суд
Новый День 06:26
Шоу-бизнес
У актера Петра Красилова выявили коронавирус
У актера Петра Красилова выявили коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:31
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости вчера в 11:14
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Политика
Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Моссовет 04 мая в 08:03
Гаджеты
Intel готовит новые Xeon vPro — Comet Lake для корпоративных рабочих станций
Компания Intel в последний день прошлого месяца представила новое поколение потребительских настольных процессоров, которые вошли в серию Comet Lake-S.
3DNews вчера в 12:04
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Lenta.ru вчера в 14:43
Общество
Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы
Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной рассказал, как страна будет отмечать День Победы на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:27
Общество
Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры
Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
Общество
В Севастополе разрешили выход в море для маломерных судов
Власти Севастополя со среды разрешили выход в море для маломерных судов, если они будут использоваться для любительской рыбалки без оказания коммерческих услуг, сообщил в среду на заседании оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 05:07
Общество
В России за сутки выявили 10 559 случаев заражения коронавирусом
Только за последние сутки в 82 российских регионах выявлено 10 559 новых пациентов с диагнозом «коронавирус».
Цензуры.Нет 04:00
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Футбол
Возобновление Бундеслиги опять могут перенести – на 22 или 29 мая
Дату возобновления сезона Бундеслиги вновь могут перенести на более поздний срок.
Sports.ru 04:49
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала подросшую дочь
Недавно дочь знаменитостей София отметила 5-летие, в честь которого спортсменка, предпочитающая скрывать своих наследников, показала, как она изменилась.
Bimru.ru 05:34
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru вчера в 02:36
Экономика
ЕК прогнозирует падение ВВП России на 5% в 2020 году
Падение ВВП России из-за последствий пандемии коронавируса в 2020 году достигнет 5%, что более чем вдвое выше 2,3-процентного спада 2015 года, вызванного падением цен на нефть и санкциями стран Запада.
ТАСС 05:28
Шоу-бизнес
Галкин с Пугачевой и детьми устроили домашнюю дискотеку
Максим рассказал, что они устроили музыкально-танцевальную импровизацию. Ди-джеем в этот вечер был Гарри, а на танцполе зажигала Лиза.
RuNews24.ru вчера в 06:23
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Здоровье
В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом
С начали эпидемии выздоровели 124 человека. Уровень заболеваемости в области составляет порядка 24 случаев на 100 тысяч населения.
Губерния (г. Челябинск) 06:37
Общество
Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи
Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
Здоровье
Лапа напомнила про 44 тыс. переболевших гриппом забайкальцев в 2009 году
Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом и посоветовала во время эпидемии COVID не забывать, что зимой 2009 года свиным гриппом переболели 44 тысячи забайкальцев.
Чита.Ру 06:23