– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

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