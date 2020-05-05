Коронавирус

РБКРБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

Ведомости02:23

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в кризис

РИА Новости02:33

Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

Lenta.ruвчера в 17:36

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

РБКвчера в 21:07

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 18:54

В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАССвчера в 18:21

Силуанов пояснил отказ от выдачи «вертолетных денег»

Росбалт00:38
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Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
6
Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений

Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
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Происшествия

В центре Донецка прогремел взрыв

Rusvesna.su 03:15
Общество

Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса

В правительстве России не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за коронавируса могут перенести на середину июля или начало августа.
Известия 03:35
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
334
Общество

Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»

Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
44
Общество

Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков

Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.
ФАН 04 мая в 22:44
1
Здоровье

В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
41
Экономика

Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

Коммерсантъ 03:49
72
Шоу-бизнес

Дочь Полины Гагариной просит свою маму не петь

Хотя иногда и говорит: "Не пой, рыбок разбудишь", — поделилась Полина Гагарина с поклонниками.
Pravda.Ru 03:25
1
Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
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Здоровье

14 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

5 мая в Амурской области выявлено 14 новых случаев коронавируса: шесть - в Тынде, один - в Шимановске, три - в Благовещенске, по одному - в Крещеновке Ивановского района и Тавричанке Серышевского района, два - в Белогорске.
Телепорт вчера в 03:22
34
Политика

Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Российская газета 03:56
734
Единоборства

Фергюсон заявил, что Нурмагомедов и Макгрегор должны завершить карьеру

Vprognoze.ru 03:08
Шоу-бизнес

Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына Плющенко

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра.
Lenta.ru 01:10
4
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
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Политика

Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР

В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
741
Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить

Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
126
Общество

В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков

Православие и Мир 03:31
77
Общество

Автор карантина в Великобритании нарушил свои же правила и уволился

06.05.2020 Из научного совета при правительстве Великобритании уволился ведущий медицинский эксперт, эпидемиолог и математик Имперского колледжа Нил Фергюсон, сообщает The Daily Telegraph.
Портал Поиск 03:42
3
Политика

Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы глав других государств

В Белоруссии не станут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и приглашают на мероприятие глав других государств.
МонаВиста вчера в 11:09
682
Общество

В Татарстане выявили 102 новых случая коронавируса

На территории Татарстана за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:52
74
Общество

Количество умерших больных с коронавирусом в России превысило 1,5 тыс

За последние сутки в России умерли 86 человек, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по противодействую вирусу.
РБК 03:44
Политика

Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне

Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском 03:33
Экономика

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15
38
Кино

Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации игры Borderlands

REGNUM 02:19
1
Здоровье

Инфекционист: пик по коронавирусу в Алтайском крае еще не пройден

Прогнозы делать не стоит Главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко считает, что пик по коронавирусу еще не пройден.
АМИТЕЛ 03:02
1
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
169
Экономика

Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд

Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
1
Армия и оружие

Российские военнослужащие взяли в плен американских наемников

Вечерний курьер 01:41
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Как работают Яндекс.Новости?
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