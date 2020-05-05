Коронавирус
РБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
Читать в источнике
Оценить8,3K
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Происшествия
В центре Донецка прогремел взрыв
Rusvesna.su 03:15
Общество
Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса
В правительстве России не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за коронавируса могут перенести на середину июля или начало августа.
Известия 03:35
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
Общество
Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»
Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
Общество
Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков
Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.
ФАН 04 мая в 22:44
Здоровье
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
Экономика
Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА
Коммерсантъ 03:49
Шоу-бизнес
Дочь Полины Гагариной просит свою маму не петь
Хотя иногда и говорит: "Не пой, рыбок разбудишь", — поделилась Полина Гагарина с поклонниками.
Pravda.Ru 03:25
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
5 мая в Амурской области выявлено 14 новых случаев коронавируса: шесть - в Тынде, один - в Шимановске, три - в Благовещенске, по одному - в Крещеновке Ивановского района и Тавричанке Серышевского района, два - в Белогорске.
Телепорт вчера в 03:22
Политика
Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова
Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Российская газета 03:56
Единоборства
Фергюсон заявил, что Нурмагомедов и Макгрегор должны завершить карьеру
Vprognoze.ru 03:08
Шоу-бизнес
Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына Плющенко
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра.
Lenta.ru 01:10
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
Политика
Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР
В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить
Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
Общество
В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков
Православие и Мир 03:31
Общество
Автор карантина в Великобритании нарушил свои же правила и уволился
06.05.2020 Из научного совета при правительстве Великобритании уволился ведущий медицинский эксперт, эпидемиолог и математик Имперского колледжа Нил Фергюсон, сообщает The Daily Telegraph.
Портал Поиск 03:42
Политика
Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы глав других государств
В Белоруссии не станут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и приглашают на мероприятие глав других государств.
МонаВиста вчера в 11:09
Общество
В Татарстане выявили 102 новых случая коронавируса
На территории Татарстана за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:52
Общество
Количество умерших больных с коронавирусом в России превысило 1,5 тыс
За последние сутки в России умерли 86 человек, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по противодействую вирусу.
РБК 03:44
Политика
Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне
Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском 03:33
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15
Здоровье
Инфекционист: пик по коронавирусу в Алтайском крае еще не пройден
Прогнозы делать не стоит Главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко считает, что пик по коронавирусу еще не пройден.
АМИТЕЛ 03:02
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Экономика
Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд
Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
Армия и оружие
Российские военнослужащие взяли в плен американских наемников
Вечерний курьер 01:41