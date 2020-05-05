Коронавирус
РБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Политика
Латвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 76 человек
Екатеринбург, 6 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 76 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:04
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM 00:52
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Кино
Сильвестр Сталлоне анонсировал работу над сиквелом «Разрушителя»
Народные новости вчера в 10:11
Здоровье
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 98 человек
По состоянию на 9 часов утра 6 мая лабораторно подтверждены 98 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:22
Общество
В Пензенской области 12 медработников лечатся от коронавируса
16 медработников уже переболели коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 20 медработников.
Пенза-взгляд 02:37
Происшествия
В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади
REGNUM вчера в 11:14
Общество
В России за сутки вновь выявили более 10 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:17
Общество
Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин
ИА Красная Весна вчера в 06:50
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы глав других государств
В Белоруссии не станут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и приглашают на мероприятие глав других государств.
МонаВиста вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Джиган отреагировал на иск Оксаны Самойловой о разводе
Сегодня, как только СМИ сообщили об официальном разводе Джигана и Самойловой, на страничке рэпера появилась новая совместная фотография с женой.
Bimru.ru 04 мая в 11:33
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Происшествия
В центре Донецка прогремел взрыв
Rusvesna.su 03:15
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина
Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Вести.Ru вчера в 03:43
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний 04 мая в 06:00
Шоу-бизнес
Губерниев высказался о болезни сына Евгения Плющенко
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал бывшего фигуриста Евгения Плющенко и его жену Яну Рудковскую после скандального материала в одном из глянцевых журналов о болезни их сына Александра.
МК-Спорт вчера в 11:55
Общество
В Челябинской области ввели масочный режим
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
Хоккей
Индивидуальная тренировка с Овечкиным продана за 38 тысяч долларов
Спорт-Экспресс вчера в 23:01
Общество
Губернатор Куйвашев продлит режим самоизоляции как минимум до 19 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что режим самоизоляции продлят как минимум на неделю после майских праздников.
АиФ Урал вчера в 09:31
Политика
В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
Общество
Учебный год в школах Приморья может быть завершен досрочно
Министерство образования Приморского края утвердило рекомендации по окончанию учебного года в школах и дало разъяснения по выставлению итоговых оценок учащимся разных классов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Владивосток-Новости 02:58
Общество
Академик РАН назвал необычным сценарий эпидемии коронавируса в России
Сценарий эпидемии новой коронавирусной инфекции в России является необычным и непохожим ни на китайский, ни на итальянский вариант развития событий, заявил в беседе с НСН руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в НИЦЭМ им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
Rambler News Service 04:46