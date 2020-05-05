Коронавирус
Газета.RuСилуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. Об этом сообщает газета "Ведомости".
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики
Главврач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев ушел в отставку по собственному желанию.
Znak.com 00:51
Общество
У министра культуры Ольги Любимовой выявили коронавирус
У министра культуры Ольги Любимовой выявили коронавирус.
Газета.Ru 07:33
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках
Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках в условиях нынешней экономической ситуации.
Lenta.ru 06:10
Общество
Главный архитектор Москвы предрек снос ТЦ после пандемии
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что время крупных торговых центров в столице сочтено.
Российская газета 07:14
Экономика
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам
Правительство РФ полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году, сообщается в постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным.
Вести.Ru вчера в 03:13
Общество
От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
Интерфакс 06:19
Политика
Глава МИД Украины раскрыл новую концепцию «деоккупации» Крыма
Киев подготовил трехэтапную стратегию по возвращению Крыма, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 05:53
Политика
Песков: Путину передали план по снятию ограничительных мер
Москва, 6 мая 2020, 14:30 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер.
REGNUM 07:30
Экономика
Суд Германии: ЕЦБ превысил свои полномочия
Высший суд Германии постановил, что покупка облигаций Европейского центрального банка (ЕЦБ) не учитывает "принцип пропорциональности", предполагая, что центральный банк еврозоны зашел слишком далеко, превысив полномочия, пишет CNBC.
Вести.Ru вчера в 07:48
Общество
Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы
РИА Новости 06:27
Политика
Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
Общество
Псковские власти смягчили карантинные меры
В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:18
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, напоминает «Парламентская газета».
Коммерсантъ 04 мая в 23:29
Шоу-бизнес
У актера Петра Красилова выявили коронавирус
Газета.Ru 06:31
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Экономика
ИП могут освободить от страховых взносов
Абрамов предлагает освободить от страховых взносов только тех ИП, у кого нет сотрудников и чей ежемесячный доход не превышал минимальный размер оплаты труда.
Саминвестор 00:29
Фигурное катание
Стало известно об уходе фигуристки Трусовой от Тутберидзе
Фигуристка Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Об этом стало известно Sport24.
Lenta.ru 07:03
Экономика
«Россети» намерены выплатить рекордные дивиденды за 2019 год
Совет директоров "Россетей" рекомендовал акционерам на годовом собрании 1 июня принять решение о выплате финальных дивидендов за 2019 год из расчета 0,0885155625 рубля на обыкновенную и 0,189304 рубля на привилегированную акцию номиналом один рубль каждая.
ТАСС 03:25
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Происшествия
Замминистра строительства Челябинской области подозревают в коррупции
4 апреля суд Челябинска избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня. Расследование дела продолжается.
РЕН ТВ 08:15
Экономика
Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд
Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
Наука
Ученые выяснили, почему новый коронавирус такой заразный
РИА Новости 05:26
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
Саакашвили назвал должность, которую он может занять на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что о его назначении объявит лично президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 04:59
Общество
ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки, а ОГЭ отменить
Решение по срокам проведения ЕГЭ из-за пандемии коронавируса может быть изменено после 12 мая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ вчера в 07:32
Наука
В Италии не подтвердили опасность заражения коронавирусом сточных вод
Специалисты из Миланского университета и Института изучения воды в Бругерио опровергли предположение о возможности заражения новым коронавирусом сточных вод, пишет medRxiv.
Аргументы и Факты 06:14