Коронавирус

РБКРБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

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Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению

Московский Комсомолец10:48

Деньги без вертолетов. Как сохранить средства и заработать на биткоине

РБК08:18

В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАССвчера в 18:21

Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

Ведомости02:23

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 18:54

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

РИА Новости07:31

Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

Lenta.ruвчера в 17:36
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ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова.
Газета.Ru 18:27
Здоровье

В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
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Кино

Netflix снимет продолжение боевика «Эвакуация»

Стриминговый сервис Netflix планирует снять вторую часть фильма "Эвакуация".
Газета.Ru вчера в 09:26
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Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 900

Еще 39 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа скончались в Москве, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
Газета.Ru 14:47
Игры

В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption

CyberSport.ru 11:34
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Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
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Киберспорт

Zeus назвал дату шоу-матча первого состава NAVI

Даниил Zeus Тесленко рассказал, когда состоится шоу-матч состава Natus Vincere по Counter-Strike образца 2010 года.
CyberSport.ru вчера в 09:30
Общество

Бэнкси показал картину о медсестре-супергерое

Lenta.ru 16:12
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
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Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
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Игры

Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр

REGNUM 02:34
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Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath

Игроки смогут купить расширение отдельно или получить его в составе издания Mortal Kombat 11: Aftermath, которое включает в себя основную игру и боевой набор Kombat Pack.
News.ru 09:52
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Шоу-бизнес

Утяшева и Воля показали подросшую дочку

Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru 10:08
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Игры

Началась регистрация на бета-тест ККИ Total War: Elysium

SEGA открыла регистрацию на бета-тестирование карточной игры Total War: Elysium.
CyberSport.ru 10:50
ЖКХ

Отключение отопления начинается в Москве

Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отключение будет идти поэтапно и займет порядка трех суток – с 7 по 9 мая.
РИА Новости 17:01
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»

На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".
Российская газета вчера в 10:55
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

ToDay News Ufa вчера в 06:41
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Здоровье

Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
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Кино

Сериал про ангарского маньяка выйдет осенью 2020 года

RuNews24.ru 01:26
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Здоровье

Министры России живут на другой планете

Министр финансов Силуанов дал интервью, где рассказал про кризис, сжатие экономики, бюджет, финансирование, кредиты и Фонд национального благосостояния, и будущие успехи.
Московский Комсомолец 10:26
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«Спартак» поздравил Вячеслава Старшинова с 80-летием

«Спартак» поздравил с 80-летним юбилеем двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона СССР Вячеслава Старшинова.
Sports.ru 02:46
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
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Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz

Во время перевозки в объектив шпионских фотокамер попался кузов серийного пикапа Hyundai Santa Cruz. Снимок опубликовал портал Motor1.
Тарантас Ньюс вчера в 04:29
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Какие вопросы оставил финал третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Третий сезон "Мира Дикого Запада" завершился на гораздо более оптимистичной ноте, чем предыдущий.
Газета.Ru 04 мая в 07:39
Спорт

У киберпанк-боевика Ghostrunner появилась временная демоверсия

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СМИ: авторы «Призраков дома на холме» создают новый хоррор-сериал для Netflix

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