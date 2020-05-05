Коронавирус
РБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению
Московский Комсомолец10:48
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ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова.
Газета.Ru 18:27
Здоровье
В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков
Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
Кино
Netflix снимет продолжение боевика «Эвакуация»
Стриминговый сервис Netflix планирует снять вторую часть фильма "Эвакуация".
Газета.Ru вчера в 09:26
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 900
Еще 39 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа скончались в Москве, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
Газета.Ru 14:47
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В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption
CyberSport.ru 11:34
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
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Zeus назвал дату шоу-матча первого состава NAVI
Даниил Zeus Тесленко рассказал, когда состоится шоу-матч состава Natus Vincere по Counter-Strike образца 2010 года.
CyberSport.ru вчера в 09:30
Общество
Бэнкси показал картину о медсестре-супергерое
Lenta.ru 16:12
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Игры
Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр
REGNUM 02:34
Игры
Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath
Игроки смогут купить расширение отдельно или получить его в составе издания Mortal Kombat 11: Aftermath, которое включает в себя основную игру и боевой набор Kombat Pack.
News.ru 09:52
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали подросшую дочку
Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru 10:08
Игры
Началась регистрация на бета-тест ККИ Total War: Elysium
SEGA открыла регистрацию на бета-тестирование карточной игры Total War: Elysium.
CyberSport.ru 10:50
ЖКХ
Отключение отопления начинается в Москве
Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отключение будет идти поэтапно и займет порядка трех суток – с 7 по 9 мая.
РИА Новости 17:01
Кино
Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".
Российская газета вчера в 10:55
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
ToDay News Ufa вчера в 06:41
Здоровье
Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш
Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
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Сериал про ангарского маньяка выйдет осенью 2020 года
RuNews24.ru 01:26
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Министры России живут на другой планете
Министр финансов Силуанов дал интервью, где рассказал про кризис, сжатие экономики, бюджет, финансирование, кредиты и Фонд национального благосостояния, и будущие успехи.
Московский Комсомолец 10:26
Хоккей
«Спартак» поздравил Вячеслава Старшинова с 80-летием
«Спартак» поздравил с 80-летним юбилеем двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона СССР Вячеслава Старшинова.
Sports.ru 02:46
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Авто
Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz
Во время перевозки в объектив шпионских фотокамер попался кузов серийного пикапа Hyundai Santa Cruz. Снимок опубликовал портал Motor1.
Тарантас Ньюс вчера в 04:29
Кино
Какие вопросы оставил финал третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Третий сезон "Мира Дикого Запада" завершился на гораздо более оптимистичной ноте, чем предыдущий.
Газета.Ru 04 мая в 07:39
Спорт
У киберпанк-боевика Ghostrunner появилась временная демоверсия
Игромания.ру 10:31