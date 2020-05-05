Коронавирус

РБКРБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Силуанов пояснил отказ от выдачи «вертолетных денег»

Росбалт00:38

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

РБКвчера в 21:07

Силуанов объяснил, почему россиянам не раздают деньги в карантин

URA.Ruвчера в 19:01

Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис

РИА Новостивчера в 20:46

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 18:54

Силуанов объяснил, почему россиянам не стоит ждать раздачи денег

Вести.Ruвчера в 18:35

В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАССвчера в 18:21
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Политика

Глава Минюста Латвии назвал республику донором в годы СССР

Борданс отметил, что Латвия, Литва и Эстония перечисляли 30–48% своих доходов в общий бюджет СССР за весь период вхождения в состав Союза.
РБК 00:58
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
3,2K
Общество

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса

Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
1,5K
Общество

Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей

Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия 04 мая в 21:37
197
Общество

Продажи одежды в России упали на 90%

На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия вчера в 01:00
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Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос 04 мая в 07:52
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Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом

Российская актриса Татьяна Васильева подцепила коронавирус, несмотря на меры предосторожности.
Lenta.ru вчера в 11:36
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
3,6K
Шоу-бизнес

Утяшева показала подросшую дочку в честь ее 5-летия

Поклонники сошлись во мнении, что девочка очень похожа на маму. Ляйсан Утяшева трогательно поздравила дочку Софию с днем рождения.
7Дней.ру вчера в 15:00
Здоровье

В Алтайском крае подтвержден еще 21 случай коронавируса

За сутки в Алтайском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у 21 человека, выздоровели и выписаны за сутки — 26 человек.
Kursk.com вчера в 02:44
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Энергетика

Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию

В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт вчера в 10:59
Экономика

Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд

Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
Общество

В Югре введут обязательный масочный режим

"Наше цифровое уведомление - на всех граждан, которые въезжают любыми видами транспорта в регион", - сказала губернатор Югры в ходе заседания окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:54
62
Общество

Уральских туристов из Таджикистана поселили в отель на Уралмаше

Уральский меридиан 01:25
4
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
1,7K
Здоровье

В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре

Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb вчера в 13:55
37
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
583
Общество

Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры

В Псковской области с 6 мая ограничили карантинные меры.
РБК вчера в 20:28
11
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
220
Общество

В России хотят ввести повсеместный «масочный режим»

Напомним, «масочный режим» в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели в нескольких регионах России, в том числе, в Тульской, Тюменской и Нижегородской областях, Подмосковье и Забайкалье.
REGNUM 00:58
49
Общество

Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru вчера в 02:36
2K
Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить

Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
109
Хоккей

Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина

«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
ГЛАС.RU 04 мая в 23:53
Здоровье

Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
30
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты Милявской сразу после развода завёл новую семью

Как оказалось, Дмитрий Иванов сразу после развода со звездой отечественного шоу-бизнеса завёл новую семью.
OAnews вчера в 09:34
17
Общество

Русская православная церковь отметит День Георгия Победоносца

6 мая православные христиане традиционно прославляют святого Георгия Победоносца, считающегося в России одним из духовных покровителей воинства и покровителем столицы нашего государства.
Park72.ru вчера в 08:00
1
Общество

Половина россиян хотели бы вернуться в офис после отмены самоизоляции

Половина россиян после отмены режима самоизоляции хотели бы вернуться в офис, а треть - чередовать офисную работу с удаленной.
ТК Звезда вчера в 21:00
Происшествия

Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета вчера в 12:25
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Киберспорт

EA в течение года выпустит 14 игр, а число игроков Fallen Order превысило 10 млн

Показатели уже вышедших игр В Star Wars Jedi: Fallen Order сыграли более 10 млн уникальных игроков; В FIFA 20 — 25 млн уникальных игроков; Apex Legends стала самой загружаемой бесплатной игрой на PS4 за 2019 год; Ежегодные показатели The Sims 4 продолжают расти.
Игромания.ру вчера в 17:45
1
Как работают Яндекс.Новости?
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