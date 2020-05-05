Коронавирус
РБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Политика
Глава Минюста Латвии назвал республику донором в годы СССР
Борданс отметил, что Латвия, Литва и Эстония перечисляли 30–48% своих доходов в общий бюджет СССР за весь период вхождения в состав Союза.
РБК 00:58
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
Общество
Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса
Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
Общество
Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей
Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия 04 мая в 21:37
Общество
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия вчера в 01:00
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос 04 мая в 07:52
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом
Российская актриса Татьяна Васильева подцепила коронавирус, несмотря на меры предосторожности.
Lenta.ru вчера в 11:36
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Утяшева показала подросшую дочку в честь ее 5-летия
Поклонники сошлись во мнении, что девочка очень похожа на маму. Ляйсан Утяшева трогательно поздравила дочку Софию с днем рождения.
7Дней.ру вчера в 15:00
Здоровье
В Алтайском крае подтвержден еще 21 случай коронавируса
За сутки в Алтайском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у 21 человека, выздоровели и выписаны за сутки — 26 человек.
Kursk.com вчера в 02:44
Энергетика
Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию
В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт вчера в 10:59
Экономика
Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд
Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
Общество
В Югре введут обязательный масочный режим
"Наше цифровое уведомление - на всех граждан, которые въезжают любыми видами транспорта в регион", - сказала губернатор Югры в ходе заседания окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:54
Общество
Уральских туристов из Таджикистана поселили в отель на Уралмаше
Уральский меридиан 01:25
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Здоровье
В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре
Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb вчера в 13:55
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Общество
Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры
В Псковской области с 6 мая ограничили карантинные меры.
РБК вчера в 20:28
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
Общество
В России хотят ввести повсеместный «масочный режим»
Напомним, «масочный режим» в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели в нескольких регионах России, в том числе, в Тульской, Тюменской и Нижегородской областях, Подмосковье и Забайкалье.
REGNUM 00:58
Общество
Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru вчера в 02:36
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить
Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
Хоккей
Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина
«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
ГЛАС.RU 04 мая в 23:53
Здоровье
Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин
Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты Милявской сразу после развода завёл новую семью
Как оказалось, Дмитрий Иванов сразу после развода со звездой отечественного шоу-бизнеса завёл новую семью.
OAnews вчера в 09:34
Общество
Русская православная церковь отметит День Георгия Победоносца
6 мая православные христиане традиционно прославляют святого Георгия Победоносца, считающегося в России одним из духовных покровителей воинства и покровителем столицы нашего государства.
Park72.ru вчера в 08:00
Общество
Половина россиян хотели бы вернуться в офис после отмены самоизоляции
Половина россиян после отмены режима самоизоляции хотели бы вернуться в офис, а треть - чередовать офисную работу с удаленной.
ТК Звезда вчера в 21:00
Происшествия
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета вчера в 12:25
Киберспорт
EA в течение года выпустит 14 игр, а число игроков Fallen Order превысило 10 млн
Показатели уже вышедших игр В Star Wars Jedi: Fallen Order сыграли более 10 млн уникальных игроков; В FIFA 20 — 25 млн уникальных игроков; Apex Legends стала самой загружаемой бесплатной игрой на PS4 за 2019 год; Ежегодные показатели The Sims 4 продолжают расти.
Игромания.ру вчера в 17:45