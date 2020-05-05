– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Политика Глава Минюста Латвии назвал республику донором в годы СССР Борданс отметил, что Латвия, Литва и Эстония перечисляли 30–48% своих доходов в общий бюджет СССР за весь период вхождения в состав Союза. 382

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 3,2K

Общество Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона. 49

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,5K

Общество Продажи одежды в России упали на 90% На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД». 169

Шоу-бизнес Утяшева показала подросшую дочку в честь ее 5-летия Поклонники сошлись во мнении, что девочка очень похожа на маму. Ляйсан Утяшева трогательно поздравила дочку Софию с днем рождения.

Здоровье В Алтайском крае подтвержден еще 21 случай коронавируса За сутки в Алтайском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у 21 человека, выздоровели и выписаны за сутки — 26 человек. 145

Энергетика Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.

Экономика Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.

Общество В Югре введут обязательный масочный режим "Наше цифровое уведомление - на всех граждан, которые въезжают любыми видами транспорта в регион", - сказала губернатор Югры в ходе заседания окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. 62

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Общество В России хотят ввести повсеместный «масочный режим» Напомним, «масочный режим» в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели в нескольких регионах России, в том числе, в Тульской, Тюменской и Нижегородской областях, Подмосковье и Забайкалье. 49

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Общество Русская православная церковь отметит День Георгия Победоносца 6 мая православные христиане традиционно прославляют святого Георгия Победоносца, считающегося в России одним из духовных покровителей воинства и покровителем столицы нашего государства. 1

Общество Половина россиян хотели бы вернуться в офис после отмены самоизоляции Половина россиян после отмены режима самоизоляции хотели бы вернуться в офис, а треть - чередовать офисную работу с удаленной.

Происшествия Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы. 121