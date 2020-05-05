Коронавирус

РБКРБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомости05 мая в 17:00

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Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению

Московский Комсомолец06 мая в 10:48

Деньги без вертолетов. Как сохранить средства и заработать на биткоине

РБК06 мая в 08:18

В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАСС05 мая в 19:23

Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

Ведомости06 мая в 02:23

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

РИА Новости06 мая в 07:31

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русском05 мая в 18:54

Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

Lenta.ru05 мая в 17:52
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
Армия и оружие

Британский политолог объяснил, почему война между сверхдержавами маловероятна

Политолог из Великобритании Барри Бузан уверен, что в нынешней ситуации война между великими державами маловероятна, поскольку страны не имеют возможностей или желания начинать борьбу.
Аргументы недели 15:28
Армия и оружие

Toyo Keizai (Япония): путинская армия терпит фиаско. Примерно 3200 зараженных – это только верхушка айсберга? (Toyo Keizai)

26 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что заразилось примерно две тысячи человек, имеющих отношение к армии.
ИноСМИ 13:30
Общество

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
РИА Новости 14:15
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Происшествия

На турбазе под Томском после пожара были обнаружены тела двух человек

REGNUM 11:45
66
Общество

В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС

С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
893
Общество

Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
170
Общество

В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии каронавируса.
Вести ФМ 03:43
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Здоровье

Скрытый пик эпидемии коронавируса допустили в России

Врач допустил скрытый пик эпидемии коронавируса в России.
МедиаПоток 03:24
1,5K
Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
100
Общество

Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков

Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
66
Общество

Москвичей призвали носить маски и перчатки практически везде

Москвичей призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде.
Lenta.ru 15:25
Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
97
Происшествия

Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке

РИА Новости 03:47
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Политика

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

РБК 11:15
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Авто

ГАЗ снимает с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»

Тарантас Ньюс 06:28
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу об убийстве

Бывшего депутата Законодательного Собрания Краснояского края, бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве.
АБН вчера в 02:30
2,6K
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
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Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки оснащения Су-57 новейшим двигателем

Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в российские Воздушно-космические силы (ВКС) планируются в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после чего – с двигателем пятого поколения.
Профиль 04:17
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Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение

Корабельный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Циркон» поступит на вооружение российского флота в 2021—2022 годах, рассказал замглавы Минобороны Алексей Криворучко.
RT на русском 05:27
60
Наука

Фульгурит: когда молния ударяет в песок

Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика 14:17
Общество

Глава Минздрава назвал масочный режим послаблением

Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечает подъем заболеваемости коронавирусом в России, причем в разной степени в различных регионах страны.
Коммерсантъ 15:05
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Единоборства

Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем на UFC 249

Metaratings 14:12
Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
2,1K
Энергетика

Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу

В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ вчера в 07:18
41
Общество

Жители Москвы пожаловались на аннулирование цифровых пропусков

Жители Москвы рассказали о массовом аннулировании цифровых пропусков.
Дождь 04:05
7
Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
1,3K
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
2K
Общество

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
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Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
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Общество

«Открытые медиа» : Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня

Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 12:01
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