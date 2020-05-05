Коронавирус
РБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Lenta.ru вчера в 13:23
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС вчера в 15:53
Общество
Инфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через одну-две недели
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов ожидает очередной всплеск заболеваемости COVID-19 через одну-две недели из-за нарушения режима самоизоляции, пишут "Известия".
РИА Новости вчера в 20:03
Общество
Вирусолог предупредил о риске заразиться коронавирусом дома
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости вчера в 19:11
Космос
Китай сообщил, что запуск новой космической ракеты прошел успешно
Ракета Long March 5B взлетела с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, и через восемь минут беспилотный космический корабль-прототип успешно отделился и вышел на запланированную орбиту, сообщает агентство Синьхуа.
AstroNews.ru вчера в 12:14
Происшествия
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к 500
REGNUM вчера в 22:48
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости вчера в 04:32
Происшествия
В ОАЭ загорелся 45-этажный жилой небоскреб
45-этажный жилой небоскреб охвачен огнем в городе Аль-Нахда (эмират Шарджа) в ОАЭ, сообщает Gulf News.
Интерфакс вчера в 15:25
Здоровье
ФРДВ поставил в Приморье первую партию защитных костюмов для медиков
Всего сюда поставляется 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч штук респираторов, 200 тысяч штук медицинских перчаток.
РИА Новости вчера в 22:16
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
Общество
Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса
Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
Политика
Пентагон опроверг причастность США к попытке вторжения в Венесуэлу
Глава Пентагона Марк Эспер в ходе пресс-конференции опроверг обвинения властей Боливарианской республики в причастности США к попытке вторжения в Венесуэлу.
RT на русском вчера в 20:05
Общество
В Москве из-за грозы объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Из-за дождя, ветра и грозы в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности.
Газета.Ru вчера в 21:39
Политика
Латвия объявила себя «донором СССР»
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
Газета.Ru вчера в 23:06
Общество
С 6 мая полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск
Усиленные меры начнут действовать с 6 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
АиФ Челябинск вчера в 00:40
Общество
В Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом
По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:15
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
РИА Новости вчера в 13:01
Киберспорт
OG – Ninjas in Pyjamas: ожидается много фрагов на первой карте
В новом патче стали затягиваться карты и так как OG использует пик более на быстрый "файт" и игра для них будет как обычно показательной, ожидается много фрагов.
Legalbet вчера в 12:08
Общество
Русская православная церковь отметит День Георгия Победоносца
6 мая православные христиане традиционно прославляют святого Георгия Победоносца, считающегося в России одним из духовных покровителей воинства и покровителем столицы нашего государства.
Park72.ru вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына
Ранее блогер Лена Миро прокомментировала новости о возможном психическом расстройстве сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
ФАН 04 мая в 14:22
Общество
Названы особенности борьбы с коронавирусом в России
Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
Игры
Warner Bros анонсировала игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Новую игру по мотивам любимых миллионами людей саги «Звездных воин» анонсировала компания Warner Bros.
Live24 вчера в 03:52
Футбол
«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам
Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».
Sports.ru вчера в 16:32
Здоровье
Эта патология при коронавирусе ведет к смерти
Как заявили ученые, при COVID-19 к смерти пациентов приводит совершенно аномальная свертываемость крови.
Московский Комсомолец вчера в 23:51
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости вчера в 13:34
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Происшествия
На Камчатке охота медведя на лося попала на видео
REGNUM вчера в 23:34
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Армия и оружие
Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»
Перспективный российский гиперзвуковой противоракетный комплекс Нудоль предназначен для перехвата баллистических ракет, а не спутников, заявил экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.
iReactor вчера в 04:30