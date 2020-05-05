– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Общество В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 325

Общество Инфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через одну-две недели Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов ожидает очередной всплеск заболеваемости COVID-19 через одну-две недели из-за нарушения режима самоизоляции, пишут "Известия". 14

Космос Китай сообщил, что запуск новой космической ракеты прошел успешно Ракета Long March 5B взлетела с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, и через восемь минут беспилотный космический корабль-прототип успешно отделился и вышел на запланированную орбиту, сообщает агентство Синьхуа. 59

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 3,2K

Общество Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. 730

Общество Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона. 16

Политика Пентагон опроверг причастность США к попытке вторжения в Венесуэлу Глава Пентагона Марк Эспер в ходе пресс-конференции опроверг обвинения властей Боливарианской республики в причастности США к попытке вторжения в Венесуэлу. 237

Политика Латвия объявила себя «донором СССР» Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия". 143

Общество В Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 199

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав. 513

Киберспорт OG – Ninjas in Pyjamas: ожидается много фрагов на первой карте В новом патче стали затягиваться карты и так как OG использует пик более на быстрый "файт" и игра для них будет как обычно показательной, ожидается много фрагов.

Общество Русская православная церковь отметит День Георгия Победоносца 6 мая православные христиане традиционно прославляют святого Георгия Победоносца, считающегося в России одним из духовных покровителей воинства и покровителем столицы нашего государства.

Общество Названы особенности борьбы с коронавирусом в России Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами. 21