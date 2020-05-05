Коронавирус

РБКРБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

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Силуанов объяснил, почему россиянам не раздадут «вертолетные деньги»

РИА Новостивчера в 20:46

Силуанов счел нецелесообразной раздачу денег населению

Известиявчера в 19:32

Силуанов объяснил, почему россиянам не стоит ждать раздачи денег

Вести.Ruвчера в 18:35

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 18:54

В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАССвчера в 18:21

Силуанов назвал условие раздачи «вертолетных денег» в России

Телеканал 360°вчера в 18:13

Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

Lenta.ruвчера в 17:36
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Lenta.ru вчера в 13:23
1,8K
Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС вчера в 15:53
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Общество

Инфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через одну-две недели

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов ожидает очередной всплеск заболеваемости COVID-19 через одну-две недели из-за нарушения режима самоизоляции, пишут "Известия".
РИА Новости вчера в 20:03
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Общество

Вирусолог предупредил о риске заразиться коронавирусом дома

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости вчера в 19:11
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Космос

Китай сообщил, что запуск новой космической ракеты прошел успешно

Ракета Long March 5B взлетела с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, и через восемь минут беспилотный космический корабль-прототип успешно отделился и вышел на запланированную орбиту, сообщает агентство Синьхуа.
AstroNews.ru вчера в 12:14
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Происшествия

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к 500

REGNUM вчера в 22:48
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
3,2K
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

РИА Новости вчера в 04:32
1,6K
Происшествия

В ОАЭ загорелся 45-этажный жилой небоскреб

45-этажный жилой небоскреб охвачен огнем в городе Аль-Нахда (эмират Шарджа) в ОАЭ, сообщает Gulf News.
Интерфакс вчера в 15:25
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Здоровье

ФРДВ поставил в Приморье первую партию защитных костюмов для медиков

Всего сюда поставляется 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч штук респираторов, 200 тысяч штук медицинских перчаток.
РИА Новости вчера в 22:16
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Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
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Общество

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса

Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
16
Политика

Пентагон опроверг причастность США к попытке вторжения в Венесуэлу

Глава Пентагона Марк Эспер в ходе пресс-конференции опроверг обвинения властей Боливарианской республики в причастности США к попытке вторжения в Венесуэлу.
RT на русском вчера в 20:05
237
Общество

В Москве из-за грозы объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Из-за дождя, ветра и грозы в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности.
Газета.Ru вчера в 21:39
Политика

Латвия объявила себя «донором СССР»

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
Газета.Ru вчера в 23:06
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Общество

С 6 мая полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск

Усиленные меры начнут действовать с 6 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
АиФ Челябинск вчера в 00:40
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Общество

В Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом

По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:15
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Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
РИА Новости вчера в 13:01
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Киберспорт

OG – Ninjas in Pyjamas: ожидается много фрагов на первой карте

В новом патче стали затягиваться карты и так как OG использует пик более на быстрый "файт" и игра для них будет как обычно показательной, ожидается много фрагов.
Legalbet вчера в 12:08
Общество

Русская православная церковь отметит День Георгия Победоносца

6 мая православные христиане традиционно прославляют святого Георгия Победоносца, считающегося в России одним из духовных покровителей воинства и покровителем столицы нашего государства.
Park72.ru вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына

Ранее блогер Лена Миро прокомментировала новости о возможном психическом расстройстве сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
ФАН 04 мая в 14:22
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Общество

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
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Игры

Warner Bros анонсировала игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Новую игру по мотивам любимых миллионами людей саги «Звездных воин» анонсировала компания Warner Bros.
Live24 вчера в 03:52
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Футбол

«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам

Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».
Sports.ru вчера в 16:32
Здоровье

Эта патология при коронавирусе ведет к смерти

Как заявили ученые, при COVID-19 к смерти пациентов приводит совершенно аномальная свертываемость крови.
Московский Комсомолец вчера в 23:51
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости вчера в 13:34
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,7K
Происшествия

На Камчатке охота медведя на лося попала на видео

REGNUM вчера в 23:34
Происшествия

Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Армия и оружие

Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»

Перспективный российский гиперзвуковой противоракетный комплекс Нудоль предназначен для перехвата баллистических ракет, а не спутников, заявил экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.
iReactor вчера в 04:30
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