Коронавирус

РБКРБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

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Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

Ведомости02:23

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в кризис

РИА Новости02:33

Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

Lenta.ruвчера в 17:36

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 18:54

В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАССвчера в 18:21

Силуанов назвал условие раздачи «вертолетных денег» в России

Телеканал 360°вчера в 18:13

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

РБКвчера в 21:07
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Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
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Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
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Происшествия

В центре Донецка прогремел взрыв

Rusvesna.su 03:15
Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Игры

Halo 2: Anniversary выйдет на ПК уже 12 мая

Корпорация Microsoft и студия 343 Industries объявили о том, что шутер Halo 2: Anniversary пополнит ПК-версию сборника Halo: The Master Chief Collection 12 мая.
3DNews вчера в 14:19
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Экономика

Не по МРОТ: ИП предложили освободить от страховых взносов

В письме к председателю правительства Михаилу Мишустину сенатор попросил освободить от страховых взносов в 2020 году ИП, занимающихся частной практикой и не имеющих сотрудников, если их доход не превышал размер МРОТа каждый месяц.
Известия вчера в 17:01
2
Общество

В Москве провели 1 миллион тестов на коронавирус

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице провели 1 млн тестов на коронавирус.
Газета.Ru 01:50
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Здоровье

За сутки в Омской области коронавирусом заразились шесть человек

Напомним, режим самоизоляции продлен в Омской области до 11 мая.
Город55.ру 02:45
5
Здоровье

Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком

Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 23:40
24
Общество

В Крыму за сутки выявили 32 случая коронавируса

Рекордное число заболевших коронавирусом - 32 человека - зарегистрировано в Республике Крым за минувшие сутки.
Российская газета 03:38
5
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
3,3K
Гаджеты

Гоночный симулятор Forza Street вышел для iOS и Android

The GEEK вчера в 14:49
4
Политика

В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
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Общество

Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса

В правительстве России не исключают, что единый госэкзамен (ЕГЭ) может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:07
128
Общество

В Ленобласти вводят масочный режим в семи районах

Власти Ленинградской области готовят распоряжение, согласно которому в семи районах с неблагоприятной эпидемической ситуацией будет введен режим обязательного ношения защитных масок в транспорте, магазинах и общественных местах.
ТАСС вчера в 10:02
135
Общество

В России за сутки выявлено рекордное число заражений коронавирусом

Новый Калининград За последние сутки в России подтверждено 10633 новых случая коронавируса в 85 регионах.
Новый Калининград.Ru 03 мая в 03:44
Политика

Путин и Лукашенко обсудили Парад Победы в Минске

Парад Победы в Минске и ряд других вопросов обсудили в ходе телефонного разговора президенты России и Белоруссии, 5 мая сообщает пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко.
ИА Красная Весна вчера в 12:04
812
Общество

Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая

С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
4
Путешествия

АТОР: Турция намерена запустить рейсы для туристов из России в июне

Turkish Airlines объявила о возобновлении рейсов в Россию с 28 мая, но опрошенные АТОР турецкие эксперты считают, что российские туристы вернутся не ранее чем через два месяца.
БИЗНЕС Online 02:41
4
Авто

Самые выгодные кроссоверы для перепродажи

Как оказалось, после трех лет эксплуатации ликвидные кроссоверы теряют меньше 8% от своей стоимости.
Car.ru вчера в 23:42
Происшествия

Из Ачинской больницы сбежал осужденный за убийство

Интерфакс 02:21
1
Здоровье

Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей

Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм — в городе зафиксированы 15 случаев, когда болезнь вызывала синдром системного воспалительного ответа у детей, сообщил мэр города Билл де Блазио.
РИА Новости вчера в 18:20
3
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Эхо Москвы 04 мая в 19:04
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Здоровье

В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% – средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
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Общество

Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»

Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
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Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить

Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Наука

Земные микробы могут жить в атмосфере из чистого водорода

Деловое.ТВ вчера в 13:46
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Как работают Яндекс.Новости?
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