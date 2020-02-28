Экономика

RT на русскомRT на русскомСилуанов объяснил падение рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. По его словам, в первую очередь это вызвано падением цен на нефть.
Читать в источнике
Комментировать316

Подробнее о событии

Силуанов объяснил, почему рубль падает

РИА Новости13:28

Минфин: Бюджет РФ защищен от рисков коронавируса даже при $30 за баррель

ПРАЙМ10:04

Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель

Коммерсантъ11:02

Силуанов объяснил ослабление рубля

Газета.Ru10:25

Силуанов заверил в защищенности бюджета России от колебаний цен на нефть

Взгляд.ру10:05

Силуанов счел возможным «спокойно» финансировать расходы при нефти по $30

РБК12:18

Силуанов: ЦБ РФ нет необходимости прибегать к паузе в покупках валюты на рынке

Финмаркет09:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:14, Ашберн
Экономика

Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2020 года к январю 2019 года снизилось на 4,7%. По итогам прошлого года промпроизводство Украины рухнуло на 8,3%. Хуже было только в кризис 2014 года, когда промышленность Украины сократила производство на 17,2%. Сократились все виды промышленности, кроме производства напитков.
Вести.Ru вчера в 06:09
Армия и оружие

ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Инфорос 05:22
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Армия и оружие

В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»

Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Интерфакс 13:07
Авто

Geely представила роскошный аналог BMW X4

Компания Geely представила новую модификацию кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Новые автомобили 26 февраля в 22:02
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 06:30
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК 03:59
Происшествия

Лионский вокзал в Париже эвакуировали из-за пожара по соседству

РИА Новости 13:19
Экономика

Российский рынок акций падает из-за коронавируса

На рынке наблюдается снижение спроса на рисковые активы и акции российских компаний. Главные индексы Мосбиржи уже упали на 5-7%.
ГЛАС.RU 07:02
Общество

Россия назвала условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

Иск о компенсациях пострадавшим от депортации в 2006 году Грузия подала в марте 2007 г. Рассмотрение дела началось пять лет спустя.
Труд вчера в 09:37
Политика

Российским послам могут запретить иностранное гражданство

Из текста законопроекта: «Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства».
НТВ 13:14
Происшествия

Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани

Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Российская газета 12:24
Кино

Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»

News.ru 08:33
Авто

В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda

РБК 09:53
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru вчера в 09:59
Политика

Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш" обрушилась с критикой на украинскую власть из-за падения промышленности в стране.
РИА Новости 12:35
Общество

В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд

Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
АМИТЕЛ вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери

Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
РБК 11:06
Здоровье

ВОЗ повысила оценку глобального риска коронавируса до «очень высокой»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела оценку риска распространения коронавируса COVID-19 с «высокой» до «очень высокой», сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
Коммерсантъ 13:02
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Спорт

Футболистка в Иране скончалась от коронавируса

Свободная Пресса 11:16
Футбол

«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса

"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 09:36
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
Космос

У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Капитал страны 26 февраля в 13:36
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 09:06
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Идлибе, говорится распространенном в пятницу в Анкаре сообщении администрации турецкого лидера.
Российская газета 13:28
Кино

Актер потребовал 80 миллионов от Михалкова за «Превосходство Борна»

Боев намерен отсудить 80 млн. рублей за якобы причитающиеся ему роялти за эпизодическую роль в американском блокбастере "Превосходство Борна" 2004 года, съемки которого частично проходили в Москве.
Газета.Ru 11:40
Игры

Bandai Namco представила злодеев My Hero One’s Justice 2

В новом трейлере разработчики представили главных злодеев My Hero One’s Justice 2, которые также будут играбельными персонажами файтинга, каждый со своими уникальными умениями.
Игромания.ру 13:50
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС вчера в 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное