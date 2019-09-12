Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в ответ на предложение главы ВТБ Андрея Костина объяснил, почему сейчас нет необходимости смягчать налоговую политику.

Силуанов объяснил, почему не надо сейчас смягчать налоговую политику

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