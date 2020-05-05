– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и „с вертолета деньги разбрасывать“, потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке.

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, если бы рубль был мировой резервной валютой, Россия могла бы пойти на раздачу "вертолетных денег", то есть – на эмиссию и прямую раздачу денежных средств населению, как поступили власти некоторых стран из-за пандемии коронавируса.

Силуанов объяснил, почему россиянам не стоит ждать раздачи денег

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