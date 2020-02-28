Экономика
RT на русскомСилуанов объяснил падение рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. По его словам, в первую очередь это вызвано падением цен на нефть.
Читать в источнике
Оценить422
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Биатлон
IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы
Армия и оружие
В Средиземное море вошел большой десантный корабль «Орск»
В Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота России «Орск», сообщает в пятницу, 28 февраля, информационное агентство Sabah.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Футбол
Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»
В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
Шоу-бизнес
Как выглядит Джей Ло без наращенных волос, автозагара и макияжа
Дженнифер периодически наращивает волосы, а порой использует накладные пряди.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Испытание новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые было произведено с корабля - фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", который в январе осуществил пуск этой ракетой из акватории Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала.
Шоу-бизнес
Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева готовится к операции
Экс-участница комедийного коллектива Comedy Woman Елена Борщёва готовится к операции.
Происшествия
В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
Футбол
Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями проиграло «Днепру-1», Супряга сделал хет-трик за 19 минут
В первом матче 20-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» гостило у «Днепра-1».
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Политика
Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в "понуждении" к интеграции.
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе
Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Идлибе, говорится распространенном в пятницу в Анкаре сообщении администрации турецкого лидера.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Спорт
Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики
Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).