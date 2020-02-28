Экономика

RT на русскомRT на русскомСилуанов объяснил падение рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. По его словам, в первую очередь это вызвано падением цен на нефть.
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Силуанов объяснил, почему рубль падает

РИА Новости13:28

Минфин: Бюджет РФ защищен от рисков коронавируса даже при $30 за баррель

ПРАЙМ10:04

Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель

Коммерсантъ11:02

Силуанов объяснил ослабление рубля

Газета.Ru10:25

Силуанов заверил в защищенности бюджета России от колебаний цен на нефть

Взгляд.ру10:05

Силуанов счел возможным «спокойно» финансировать расходы при нефти по $30

РБК12:18

Силуанов: ЦБ РФ нет необходимости прибегать к паузе в покупках валюты на рынке

Финмаркет09:58
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