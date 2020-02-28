Экономика
РБКСилуанов объяснил ослабление рубля
По словам Силуанова, «глобальные изменения по нефти» не могут не повлиять на курс рубля, даже при том, что бюджетное правило сдерживает волатильность курса валюты. Силуанов считает, что цены на нефть не долго продержатся на низком уровне.
Читать в источнике
Оценить747
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:56, Ашберн
Армия и оружие
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь простым русским именем
Певец Энрике Иглесиас назвал свою новорожденную дочь Машей.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился созвать внеочередное заседание Верховной рады.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Политика
Беженцы в Турции устремились к границам Евросоюза
Авто
Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $49
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Здоровье
ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»
Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Музыка
Принц Гарри записал песню с Джоном Бон Джови
Футбол
«Крылья Советов» в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» в РПЛ
Футболисты самарских "Крыльев Советов" в меньшинстве сыграли вничью с "Оренбургом" в домашнем матче 20-го тура чемпионата России, который стал первым после зимней паузы в турнире.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса
"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Кино
Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Армия и оружие
Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе
Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Шоу-бизнес
Как выглядит Джей Ло без наращенных волос, автозагара и макияжа
Дженнифер периодически наращивает волосы, а порой использует накладные пряди.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
Ветеран ФСБ, генерал-майор и председатель Центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов прокомментировал обострение в сирийском Идлибе и опасения, что боевые действия Турции против армии Сирии могут затронуть и Россию.
Армия и оружие