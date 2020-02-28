Экономика

РБКРБКСилуанов объяснил ослабление рубля

По словам Силуанова, «глобальные изменения по нефти» не могут не повлиять на курс рубля, даже при том, что бюджетное правило сдерживает волатильность курса валюты. Силуанов считает, что цены на нефть не долго продержатся на низком уровне.
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