Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис

Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению

Московский Комсомолец10:48

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 18:54

Россиянам пояснили, что действительно помогло бы сохранить деньги во время коронавируса

Телеканал 360°06:01

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

РИА Новости07:31

Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

Ведомости02:23

Деньги без вертолетов. Как сохранить средства и заработать на биткоине

РБК08:18

В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАССвчера в 18:21
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 19:06, Ашберн
Политика

Путин указал на необходимость «аккуратного» снятия ограничений

Путин 28 апреля поручил правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:40
1,5K
Энергетика

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Польский газотранспортный оператор Gaz System опубликовал итоги квартального — с 1 июля по 1 октября — аукциона на доступ к мощностям газопровода «Ямал—Европа», проходящего через территории РФ, Белоруссии, Польши и Германии.
Коммерсантъ 12:50
4
Общество

В России для водителей введут новые штрафы

В правительстве России подготовили новые штрафы для автовладельцев.
АБН вчера в 02:48
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Общество

Минпросвещения подумает о переносе ЕГЭ

Министр просвещени России Сергей Кравцов заявил, что после 12 мая может быть принято решение о переносе старта кампании по сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Московский Комсомолец вчера в 07:33
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
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Армия и оружие

США признали вину в гибели более ста мирных жителей в 2019 году

Вашингтон, 7 мая 2020, 01:50 — REGNUM 132 мирных жителя погибли и 91 был ранен в ходе боевых операций, которые военные США провели в 2019 году в рамках борьбы против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 6 мая сообщается в докладе на сайте американского военного ведомства.
REGNUM 18:50
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
17
Экономика

Коворкинги ждут дополнительного спроса

Коворкинги ждут дополнительного спроса Возникший на фоне распространения COVID-19 кризис стимулирует бизнес пересмотреть свое отношение к бизнес-центрам.
Коммерсантъ 18:58
Происшествия

СК подтвердил смерть миллиардера Дмитрия Босова

Эхо Москвы 12:30
19
Экономика

Эксперты оценили сценарии участия РФ в мировой климатической повестке

Эксперты оценили сценарии участия РФ в мировой климатической повестке Центр энергетики Московской школы управления «Сколково» представил сценарии реагирования РФ на политику других стран в области снижения выбросов парниковых газов — в том числе в условиях сокращения российского экспорта углеводородов.
Коммерсантъ 18:58
Футбол

Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона

Ла Лига хотела бы поздравить Бундеслигку с возобновлением соревнований со второй половины мая.
Soccer.ru 18:38
Общество

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС 07:34
1,3K
Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
3
Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
1,1K
Авто

Старые «ГАЗоны» сняли с производства

По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU 04:51
9
Политика

В Польше сообщили, что президентские выборы 10 мая не состоятся

Конфликт из-за почтового голосования 10 мая в Польше должен был пройти первый тур президентских выборов.
ТАСС 17:43
Экономика

В онлайн-торговле продуктами впервые за 13 лет сменился лидер

X5 Retail Group, куда входят сети «Перекресток» и «Пятерочка», сообщила, что стала лидером рынка онлайн-продаж продуктов питания.
Ведомости 13:11
Политика

Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу

Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу.
Победа РФ 06:27
3
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,6K
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
1K
Здоровье

В Европе заметили разделение между Востоком и Западом из-за коронавируса

Как отмечает издание, страны Восточной Европы гораздо меньше пострадали от пандемии, чем страны Западной Европы.
Lenta.ru 10:13
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь показала сюрприз мужа на десятую годовщину свадьбы

Участница «Дома 2» Дарья Пынзарь похвасталась подарком от мужа на оловянную свадьбу.
iReactor 04:56
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Происшествия

Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Советского района Брянска, который подозревается в незаконной выдаче пропусков коммерческим предприятиям, позволяющим работать в период повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 13:06
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Спорт

Figaro: Участники военных игр в Ухане жаловались на состояние здоровья

Globallookpress Французская газета Figaro пишет, что некоторые участники Всемирных военных игр, проходивших в прошлом году в китайском Ухане, жаловались на проблемы со здоровьем после соревнований.
РЕН ТВ 16:34
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 13:58
20
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Экономика

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК 11:44
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Общество

В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом

Министерство социального развития и здравоохранения Финляндии подвело итоги эксперимента по выплате в стране безусловного базового дохода: небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие, говорится во вторник в пресс-релизе ведомства.
РИА Новости 12:57
Авто

Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу

На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru 09:11
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