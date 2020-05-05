Коронавирус

РБКРБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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Антон Силуанов
Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и „с вертолета деньги разбрасывать“, потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке.
— Антон Силуанов, российский экономистURA.Ru 19:01
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РИА Новости 20:30
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Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

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Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей

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Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

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Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 22:34
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Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

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Газета.Ru 08:11
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Общество

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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Известия 07:24
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В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
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США уточняют данные о задержанных властями Венесуэлы американцах

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Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
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Вернер отказал «Челси» и «МЮ» ради «Ливерпуля»

Ранее от борьбы за Вернера отказалась «Бавария». На счету Вернера 25 матчей в Бундеслиге сезона-2019/20, 21 гол и 7 результативных передач.
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В Москве из-за грозы объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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Сегодня в России вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в так называемых «наливайках» — небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов.
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Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

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Один из пользователей обратился в чиновнику с просьбой снять запреты, связанные с работой медучреждений и ряда других организаций.
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