Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов объяснил, почему россиянам не раздадут деньги в пандемию

Россия могла бы пойти на раздачу "вертолетных денег" - то есть эмиссию и прямую раздачу населению денежных средств, как поступили власти ряда стран в условиях пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой, считает министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомости17:00

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Силуанов объяснил, почему россиянам не раздают деньги в карантин

URA.Ru19:01

Силуанов: если бы мы печатали резервную валюту, то могли бы разбрасывать деньги с вертолета

Коммерсантъ18:57

Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

Lenta.ru17:36

Силуанов объяснил, почему россиянам не стоит ждать раздачи денег

Вести.Ru18:35

Силуанов объяснил, почему россиянам не раздадут деньги в пандемию

РИА Новости18:15

Силуанов рассказал, в каком случае россиянам могли бы раздать «вертолётные деньги»

Life.ru17:49

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русском18:54
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Политика

Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию

На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж.
Евразия Daily вчера в 20:45
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Общество

В Приморье от коронавируса скончались два пациента

В Приморье ещё два пациента скончались от коронавируса.
Владивосток-Новости 18:34
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Происшествия

В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

Российская газета 08:45
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Здоровье

В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.
UfaTime.ru 14:23
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Шоу-бизнес

Джиган отреагировал на решение Самойловой о разводе

Российский рэпер Джиган отреагировал на решение супруги, модели Оксаны Самойловой, развестись с ним.
ФАН 09:55
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Футбол

«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане

Как утверждают немецкие СМИ, мюнхенцы согласовали пятилетний контракт с футболистом.
Soccer.ru 18:53
Общество

В Липецкой области вводят всеобщий масочный режим

Глава региона предложил уже с 7 мая ввести масочный режим на всей территории Липецкой области, а также усилить полицию и Росгвардию на улицах.
Kursk.com 07:21
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,4K
Политика

Глава Пентагона заявил о непричастности США к событиям в Венесуэле

США непричастны к попытке переворота в Венесуэле, заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 15:50
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
3,2K
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,7K
Политика

Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц

Газета.Ru 01:21
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Энергетика

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

РБК вчера в 16:54
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Общество

Генконструктор РКК «Энергия» умер от коронавируса

BFM.ru 03:07
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Экономика

Во Франции из-за карантинных мер испортилось 10 млн литров пива

Ограничения, введенные во Франции из-за пандемии коронавируса, привели к утилизации более 10 млн литров пива производства французских пивоварен, говорится в заявлении профсоюза пивоваров Brasseurs de France, 5 мая сообщает издание Les Echos.
ИА Красная Весна 18:55
Происшествия

В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
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Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
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Здоровье

Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru вчера в 22:36
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Космос

На Солнце обнаружен гигантский протуберанец

Актуальные Новости 12:57
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Единоборства

Тони Фергюсон сравнил Хабиба с Гэтжи

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Гэтжи отказался бы от боя с Хабибом, если бы ему предложили провести поединок через 10 дней.
ГЛАС.RU 06:34
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Происшествия

Завершено следствие дела экс-губернатора Ивановской области

СКР завершено расследование уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, сообщила ТАСС его адвокат Анна Коткова.
Коммерсантъ 18:38
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Наука

Антиалкогольные этикетки снижают спрос на спиртные напитки

Группа канадских ученых пришла к выводу, что алкогольные напитки, которые снабжены красочными этикетками с разъяснениями о вреде спиртного, заметно снижают на него спрос.
Goroday.ru 04:28
Общество

Школы в Мурманской области могут обнести колючей проволокой

Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
Северпост 06:48
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Космос

Китай успешно провел испытательный запуск нового космического корабля

Успешный запуск нового китайского космического корабля был проведен с космодрома Вэньчан в южно-китайской провинция Хайнань, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 14:01
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Общество

Москалькова попросила отменить пропуска для жертв домашнего насилия

22 апреля депутаты Госдумы и авторы законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова отметили, что во время всеобщей самоизоляции в России выросло число обращений по поводу такого насилия.
РБК 04:19
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Шоу-бизнес

Скандал с сыном Плющенко и Рудковской разбил шоу-бизнес на два лагеря

В шоу-бизнесе полыхнул очередной громкий скандал, который особенно неприятен тем, что в него втянут ребенок – сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.
Московский Комсомолец 11:13
Гаджеты

Рассекречен планшет Microsoft Surface Go 2: анонс состоится в ближайшее время

Уже до конца текущего месяца ожидается презентация планшета Microsoft Surface Go второго поколения.
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Авто

АвтоВАЗ может отказаться от своего кроссовера Lada XRay

Поправить продажи и репутацию российских автомобилей должна была линейка автомобилей Lada Vesta и Lada Xray, созданных совместными усилиями тольяттинских и французских инженеров.
Тарантас Ньюс 02:21
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Кино

Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»

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Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018 по 15 января 2020, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор экономических наук.
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