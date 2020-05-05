– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Россия могла бы пойти на раздачу "вертолетных денег" - то есть эмиссию и прямую раздачу населению денежных средств, как поступили власти ряда стран в условиях пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой, считает министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов объяснил, почему россиянам не раздадут деньги в пандемию

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