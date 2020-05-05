Коронавирус
РИА НовостиСилуанов объяснил, почему россиянам не раздадут деньги в пандемию
Россия могла бы пойти на раздачу "вертолетных денег" - то есть эмиссию и прямую раздачу населению денежных средств, как поступили власти ряда стран в условиях пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой, считает министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости17:00
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Политика
Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию
На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж.
Евразия Daily вчера в 20:45
Общество
В Приморье от коронавируса скончались два пациента
В Приморье ещё два пациента скончались от коронавируса.
Владивосток-Новости 18:34
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
Российская газета 08:45
Здоровье
В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.
UfaTime.ru 14:23
Шоу-бизнес
Джиган отреагировал на решение Самойловой о разводе
Российский рэпер Джиган отреагировал на решение супруги, модели Оксаны Самойловой, развестись с ним.
ФАН 09:55
Футбол
«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане
Как утверждают немецкие СМИ, мюнхенцы согласовали пятилетний контракт с футболистом.
Soccer.ru 18:53
Общество
В Липецкой области вводят всеобщий масочный режим
Глава региона предложил уже с 7 мая ввести масочный режим на всей территории Липецкой области, а также усилить полицию и Росгвардию на улицах.
Kursk.com 07:21
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
Глава Пентагона заявил о непричастности США к событиям в Венесуэле
США непричастны к попытке переворота в Венесуэле, заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 15:50
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
РБК вчера в 16:54
Экономика
Во Франции из-за карантинных мер испортилось 10 млн литров пива
Ограничения, введенные во Франции из-за пандемии коронавируса, привели к утилизации более 10 млн литров пива производства французских пивоварен, говорится в заявлении профсоюза пивоваров Brasseurs de France, 5 мая сообщает издание Les Echos.
ИА Красная Весна 18:55
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Здоровье
Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru вчера в 22:36
Космос
На Солнце обнаружен гигантский протуберанец
Актуальные Новости 12:57
Единоборства
Тони Фергюсон сравнил Хабиба с Гэтжи
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Гэтжи отказался бы от боя с Хабибом, если бы ему предложили провести поединок через 10 дней.
ГЛАС.RU 06:34
Происшествия
Завершено следствие дела экс-губернатора Ивановской области
СКР завершено расследование уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, сообщила ТАСС его адвокат Анна Коткова.
Коммерсантъ 18:38
Наука
Антиалкогольные этикетки снижают спрос на спиртные напитки
Группа канадских ученых пришла к выводу, что алкогольные напитки, которые снабжены красочными этикетками с разъяснениями о вреде спиртного, заметно снижают на него спрос.
Goroday.ru 04:28
Общество
Школы в Мурманской области могут обнести колючей проволокой
Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
Северпост 06:48
Космос
Китай успешно провел испытательный запуск нового космического корабля
Успешный запуск нового китайского космического корабля был проведен с космодрома Вэньчан в южно-китайской провинция Хайнань, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 14:01
Общество
Москалькова попросила отменить пропуска для жертв домашнего насилия
22 апреля депутаты Госдумы и авторы законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова отметили, что во время всеобщей самоизоляции в России выросло число обращений по поводу такого насилия.
РБК 04:19
Шоу-бизнес
Скандал с сыном Плющенко и Рудковской разбил шоу-бизнес на два лагеря
В шоу-бизнесе полыхнул очередной громкий скандал, который особенно неприятен тем, что в него втянут ребенок – сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.
Московский Комсомолец 11:13
Гаджеты
Рассекречен планшет Microsoft Surface Go 2: анонс состоится в ближайшее время
Уже до конца текущего месяца ожидается презентация планшета Microsoft Surface Go второго поколения.
3DNews 07:03
Авто
АвтоВАЗ может отказаться от своего кроссовера Lada XRay
Поправить продажи и репутацию российских автомобилей должна была линейка автомобилей Lada Vesta и Lada Xray, созданных совместными усилиями тольяттинских и французских инженеров.
Тарантас Ньюс 02:21
Кино
Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»
NewInform 02:26