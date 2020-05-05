Коронавирус
Газета.RuСилуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Читать в источнике
Оценить752
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 20:29, Ашберн
Происшествия
Пленница скопинского маньяка рассказала о своей жизни
Областная Рязанская Газета вчера в 09:57
Общество
Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости 19:11
Кино
Канал «2х2» открыл портал в новые миры: «Рик и Морти» возвращаются
«Рик и Морти» в эфире телеканала «2х2» каждый понедельник Чтобы поддержать показ, «2х2» запустил всероссийский флешмоб «Телепортируйся в новые миры "Рика и Морти"».
Tricolor TV Magazine вчера в 04:40
Общество
В Кузбассе заработала система электронных пропусков в тестовом режиме
Все принятые ранее ограничительные меры сохраняются. C сегодняшнего дня в тестовом режиме заработала система электронных пропусков.
Вести Кузбасс 05:46
Здоровье
49 новых: количество больных коронавирусом в Приморье увеличилось
Специалисты отмечают, что количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжёлом состоянии, растёт.
Deita.ru 19:45
Авто
Покупка автомобилей после отмены самоизоляции станет невыгодной
Эксперты советуют отложить покупку машины на конец года, когда начинают действовать выгодные предложения на фоне необходимости выполнения планов по продажам.
Tvoe-avto.com вчера в 03:59
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Финансы
Минфин планирует пересмотреть цену отсечения в бюджетном правиле
Минфин РФ видит необходимость в пересмотре цены отсечения в бюджетном правиле, в нынешней ситуации она слишком высока, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
РИА Новости 18:48
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 06:38
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости вчера в 04:10
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы
RT на русском 16:04
Политика
Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием
Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Российский рубль на старте торгов Московской биржи 5 мая вырос по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные торговой площадки.
Экономика сегодня 03:11
Футбол
Начал работу портал УЕФА по возврату билетов на матчи Евро-2020
5 мая начал работу портал Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для возврата билетов на матчи Евро-2020.
Sport24.ru 10:08
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия 19:16
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Экономика
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:06
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:04
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном доме
По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области.
Lenta.ru 01:00
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43
Культура
Стефани Майер выпустит продолжение «Сумерек»
Продолжение серии романов «Сумерки» может выйти, поскольку об этом говорится 4 мая на официальной странице автора Стефани Майер.
ИА Красная Весна 02:20
Общество
Силуанов прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал заражение коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина.
Lenta.ru 18:21
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Общество
Великобритания вышла на второе место по смертности от коронавируса
Британия стала первой по смертности от коронавируса в Европе, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:07
Общество
Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты
Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара.
Экономика сегодня 05:26
Игры
Warner Bros анонсировала игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Новую игру по мотивам любимых миллионами людей саги «Звездных воин» анонсировала компания Warner Bros.
Live24 03:52
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11