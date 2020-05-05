– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

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