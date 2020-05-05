Коронавирус
Газета.RuСилуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. Об этом сообщает газета "Ведомости".
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Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и „с вертолета деньги разбрасывать“, потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке.
— Антон Силуанов, российский экономистURA.Ru 19:01
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– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости17:00
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